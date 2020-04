GZSZ: Senta-Sofia Delliponti kommt zurück

Senta-Sofia Delliponti (30) wird im Sommer 2020 wieder einige Wochen lang in Potsdam-Babelsberg für GZSZ vor den Kameras von UFA Serial Drama stehen.

Bereits von Dezember 2010 (Folge 4.630) bis Juni 2013 (Folge 5.264) drehte die Schauspielerin als Tanja Seefeld für die tägliche RTL-Serie. Danach veröffentlichte Delliponti unter dem Künstlernamen Oonagh sehr erfolgreich vier Alben, erhielt dafür mehrfach Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie u. a. zweimal den Echo. Ihre musikalischen Erfolge krönt die Ausnahmekünstlerin nun mit einem ganz besonderen Best Of Album, das am 04. September 2020 erscheint und kündigt zudem Zusatztermine ihrer „Eine neue Zeit“-Tournee für 2021 an.

Rückkehr von Tanja aus Australien

Zu Ihrem Comeback bei GZSZ sagt das Multitalent Delliponti in einer Mitteilung des Senders: „Ich freue mich sehr, wieder mit meinen Freunden und ehemaligen Arbeitskollegen zusammenzuarbeiten und vor allem freue ich mich, dass die Figur Tanja Seefeld zurück an den GZSZ-Kiez kommt!“

Zum Abschied packte Tanja bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ihre Koffer, schrieb ihrer Schwester Lilly (Iris Mareike Steen) einen Abschiedsbrief und machte sich für einen Neustart auf nach Australien. Was sie darüber wohl berichten und wie ihre Familie reagieren wird?