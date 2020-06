GZSZ-Spin-off „Sunny“: Transmann Brix Schaumburg mit Hauptrolle

Valentina Pahde, die in der Daily-Soap GZSZ die Rolle der Sunny Richter spielt, bekommt ein eigenes Spin-off. In Kürze starten die Dreharbeiten für die neue TVNOW-Serie „Sunny – Wer bist Du wirklich?“.

Die Eventserie handelt von Sunny, die für eine Fotografie-Masterclass vorübergehend von Berlin nach München zieht. Ihre Rückkehr in die glitzernde Münchner VIP-Welt wird für sie zu einem rauschhaften Trip. Auf einer ausschweifenden Party kommt es zu einem tragischen Todesfall. Als Sunny am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?

Über seine Hauptrolle

In weiteren Rollen sind u. a. Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Ben Andrews Rumler zu sehen. Außerdem mit dabei Transgender Brix Schaumburg aus Marburg, er übernimmt eine Hauptrolle neben Valentina Pahde. Über diese Chance freut sich der Schauspieler sehr und erklärt gegenüber RTL: „Wer bist du wirklich? Ich denke, diese Frage stellen wir uns alle immer wieder. Identität und Selbstliebe sind wichtige Themen. Mit meiner Geschichte und dem starken Bezug zu meiner Rolle weiß ich, wie es ist, sich zu suchen und vor allem, wie toll es ist, sich zu finden“, so Schaumburg.

Und weiter: „Das TVNOW uns diese Plattform bietet und ich mich in der Rolle Nik als Transmann zeigen darf, ist für mich natürlich eine Herzensangelegenheit. Eine atemberaubende Serie mit vielen Höhen und Tiefen und vor allem sehr viel Spannung: Eine relevante Storyline und sehr zeitgemäß – sehr 2020 – in meinen Augen. Wird am Ende alles gut? Und: Wer bist Du wirklich? Freut euch auf ein Abenteuer, denn ich freue mich sehr auf diese Reise!“

„Sunny – Wer bist Du wirklich?“ wird auf TVNOW ausgestrahlt.