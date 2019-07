„Haus des Geldes“ Staffel 3: Darüber ärgern sich die Zuschauer

Sonntag, 28. Juli 2019 11:23 Uhr

Die meisten Fans der Serie „Haus des Geldes“ haben die dritte Staffel mittlerweile gesehen und diskutieren jetzt heiß. Doch was beschäftigt das Netz?

Vorsicht Spoiler-Alarm! Nach der zweiten Staffel der spanischen Produktion fragte sich der ein oder andere Zuschauer was da noch kommen soll. Schließlich schnappten sich die Räuber ihren Anteil des Geldes das sie in der Banknotendruckerei erbeuteten und flohen damit an die schönsten Strände der Welt. So zog es Rio und Tokio auf eine einsame Insel in der Karibik. Der Professor jedoch baute sich mit seiner “Inspectora” Raquel in Thailand ein neues Leben auf.

Und genau da knüpft die dritte Staffel an. Tokio hatte nämlich irgendwann genug von dem einsamen Leben mit ihrem „Lover“ Rio und beschloss die Insel zu verlassen, um mal wieder fett Party zu machen. Die beiden vereinbarten jedoch per Funkgerät in Kontakt zu bleiben. Ein dämlicher Fehler. Innerhalb kürzester Zeit ortete die Polizei das Signal und nahm den zurückgelassenen Rio auf der Karibikinsel fest. Seine Freundin konnte fliehen.

Rio wurde in Panama eingesperrt und sollte unter Folter den Aufenthaltsort seiner kriminellen Kollegen verraten. Grund genug die Bande wieder zusammen zu trommeln, um die Freilassung ihres Freundes durch eine riskante Aktion zu erpressen. Wie es für die Serie typisch ist plante die Truppe einen Überfall. Diesesmal aber auf die spanische Bank in Madrid. Genau wie in den vorherigen Staffeln wurden auch in Staffel drei wieder Geisel gefangen genommen. Die Gefangenen wurden gegen Rio ausgetauscht, der zwischenzeitlich nach Europa transportiert wurde.

Allerdings ging der Plan des Professors dieses mal nicht auf. Die Serie endet offen , die Fortsetzung wurde bereits bestätigt.

Peinliche Panne

Aufmerksamen Zuschauern ist jedoch nicht entgangen, dass die Flagge Panamas vor der spanischen Bank in Madrid verkehrt herum aufgehängt ist.

Ab Episode sieben wird es für den Professor immer enger. Die Polizei hat seine Fährte aufgenommen, weswegen das Genie plant mit einem Ablenkungsmanöver seiner Bande fliehen zu können. Die Truppen werden daraufhin alle in Madrid gebraucht anstatt dem Professor in der spanischen Wildnis hinterher zu jagen.

Unrealistisch

Das Netz diskutiert hier über das unlogische Timing. Die Verstärkung die für die zeitgleiche Gefangennahme des Professors angefordert wurde wird verweigert. Allerdings ist dieser Strang der Handlung unlogisch. Die Soldaten und Polizisten hätten sich ohnehin nicht aus Madrid zu dem unbekannten Ort des Professors “teleportieren” können, der im gleichen Augenblick in einem Wald entkommen wollte.

Die gute Nachricht ist: 97% der Google-Nutzer bewerteten die dritte Staffel der Netflix-Serie positiv. Völlig zurecht. Die neuen Folgen bieten schließlich jede Menge Spannung und neue Ideen. Wird dürfen gespannt sein wie es weiter geht. Die Dreharbeiten für Staffel vier haben allerdings noch nicht begonnen.