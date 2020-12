22.12.2020 09:00 Uhr

“His Dark Materials”-Star Lin-Manuel Miranda: “Kunst ist ein magisches Geschoss”

Besonders in diesem Jahr sind Fantasy-Serien wie “His Dark Materials” eine gelungene Abwechslung und Ablenkung! Die zweite Staffel des HBO-Hits ist ab dem 21. Dezember auf Sky Atlantic zu sehen und verspricht Action pur.

“Lyra”, die von Nachwuchsstar Dafne Keen gespielt wird, befindet sich nach wie vor auf ihrer Mission, um für das Gute in der Welt zu kämpfen. Im Interview mit klatsch-tratsch.de erklärte “Hamilton”-Star Lin-Manuel Miranda, dessen Serienfigur “Lee” der kleinen “Lyra” mit Rat und Tat zur Seite steht.

Darum geht’s

“Die Serie behandelt große Themen wie ‘Freiheit vs. Unterdrückung’. Es geht beispielsweise um die Unterdrückung seitens der Regierung oder auch Religion. Diesen Gegensatz gibt es leider seit Beginn der Menschheit. Dabei wirkt Kunst wie ein magisches Geschoss – und das viel mehr als Politik!“

Und weiter: „Wenn ein Künstler dich auf eine Reise mitnimmt, fühlt es sich für einen Moment so an, als wärst du in einer anderen Welt. Kunst, sei es ein brillanter Song oder ein Film, öffnet dich auf eine Art und Weise. Kunst kann uns und unseren Blick auf die Welt verändern. Diese neue Einsicht können wir in unserem Leben integrieren und damit jede Form von Problemen lösen. Gleichzeitig wird es aber auch immer die Art von Menschen geben, die keine neuen Einflüsse und Informationen zulassen können, weil es nicht in ihr Weltbild passt.”

„Von Männern dominiert“

Serien-Kollegin Ruth Wilson ergänzte eine weitere Gemeinsamkeit, die sie zwischen der Serie und ihrem Alltag sieht. Gegenüber klatsch-tratsch.de sagte sie nachdenklich: “Die Welt in ‘His Dark Materials’ ist von Männern dominiert. Das spiegelt auch die Unterhaltungsbranche wider, die vermehrt weiß und männlich ist. Gleichzeitig ist es interessant, zu sehen, dass sich dieser Zustand zu verändern scheint. Ich kann die Veränderung förmlich spüren. Je mehr Frauen den Hut aufhaben, desto mehr fangen wir an, es zu akzeptieren und zu realisieren, was uns die letzten Jahre über gefehlt hat. Ich bin positiv gestimmt und sehe viel mehr Plattformen für Frauen. Trotzdem muss man sagen, dass Frauen schon vom Kindesalter an darauf konditioniert sind, zu glauben, dass sie nur einen gewissen Platz in der Gesellschaft einnehmen dürfen. Wir sind darauf konditioniert, dass es nur den EINEN richtigen Weg und die EINE richtige Entscheidung gibt. Dabei haben wir eine so wundervolle Vielfalt in der Welt und dürfen als Frauen durchaus auch aus dem Rahmen fallen, um Großes zu leisten.”

Ausstrahlungstermine

Staffel zwei ab 21. Dezember immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Staffel eins seit 20. Dezember 2020 ab 12.05 Uhr als Marathon auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.