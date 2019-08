„Inside Borussia Dortmund“: Der erste Trailer ist da

Mittwoch, 7. August 2019 20:28 Uhr

Mit „Inside Borussia Dortmund“ nimmt Amazon Prime eine neue Doku ins Programm, die Fußballfans exklusive Einblicke in den Alltag des Erfolgs-Vereins bietet. Nun liefert der erste Trailer einen vielversprechenden Vorgeschmack für die vierteilige Serie.

Fans des schwarz-gelben Traditionsvereins blicken dem 16. August bereits sehnsüchtig entgegen. Ab da gibt es nämlich die vierteilige Fußballdoku „Inside Borussia Dortmund“ beim Streaming-Giganten Amazon Prime zu sehen.

Über die komplette vergangene Saison hinweg wurden die Fußballstars von einem Kamerateam begleitet, das den Alltag des Vereins aufzeichnete. Dabei entstanden exklusive Einblicke, unter anderem direkt aus der Kabine der Profis. Das zeigt auch der erste Teaser zu der Serie der jetzt erschienen ist. Zudem bietet die Sportdoku noch nie gesehene, emotionale Interviews mit den BVB-Spielern.

Zum Beginn der Aufzeichnungen ahnte wohl noch niemand wie spektakulär die Saison 2018/2019 für den Dortmunder-Club laufen wird.

Umso eindrucksvoller, dass das Spektakel hautnah aufgezeichnet wurde. Der Kult-Verein erlebte in der vergangenen Spielzeit nämlich eine Achterbahnfahrt der Extraklasse.

Spannend wie noch nie

Nach einem rasanten Start spielte sich das Team zunächst bis an die Tabellenspitze und hängte dabei sogar den Rekordmeister FC Bayern München ab. Zwischenzeitlich schwächelten die Borussen aber, wodurch die Meisterschaft in unrealistische Ferne rückte. Allerdings fand das Team in der Rückrunde zu alter Stärke zurück und spielte bis zum letzten Spieltag um den Gewinn der Bundesliga. Letzten Endes ging die Meisterschaftsschale nach einem spannenden Showdown aber wieder nach München.

Mindestens genauso imposant dürfte auch die Doku-Reihe werden. Fußballfans dürfen sich auf Leidenschaft pur freuen.