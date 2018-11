Kaley Cuoco nur noch am Heulen: So erfuhr sie vom Ende

Sonntag, 11. November 2018 21:27 Uhr

Kaley Cuoco sprach jetzt noch einmal über die „überraschende Verkündung“ des Endes von „Big Bang Theory“. Die Rolle der Blondine Penny machte Cuoco weltberühmt, seit 2007 spielte sie in den 12 Staffeln mit.

Die Schauspielerin erinnerte sich nun noch einmal an den Moment, an dem die gesamte Besetzung im August erfuhr, dass bald endgültig Schluss sei. Die Reaktionen seien herzzereißend gewesen. „Ich schluchzte und schluchzte und schluchzte und konnte gar nicht mehr sprechen“, so die 32-Jährige gegenüber „News.com.au“. „Wir waren da alle zusammen und alle weinten ungefähr eine halbe Stunde durch. Dann haben wir uns alle umarmt. Es war irgendwie total verrückt“.

Alle waren ahnungslos

Cuoco erklärte außerdem, wie das Team von der Absetzung der Serie erfuhr. „Big Bang Theory“-Schöpfer und Produzent Chuck Lorre hatte zu einem Meeting mit allen Darstellern aufgerufen und während viele in dem Augenblick noch dachten, dass eine 13. Staffel diskutiert werden würde, hatte Lorre bereits das Ende verkündet. „Es war definitiv eine Überraschung für mich und besonders in diesem Moment. Ich wusste einfach nicht, dass das passieren würde“, so die kultige Nerd-Blondine, die in der Serie die Freundin und spätere Ehefrau von Leonard Hofstaedter spielt.

In einem Instagram-Post kurz nach Verkündung machte sie ihrem Ärger Luft. Später enthüllte sie, dass sie die Rolle noch viel länger verkörpert hätte, wenn es möglich gewesen wäre. „Es hat mir mein Herz gebrochen“, sagte sie im September. „Ich bin so traurig, dass es zu Ende geht. Wenn es nach mir ginge, hätte ich den Charakter noch mit 80 gespielt.“ Das hätten wir gerne gesehen! (SV)