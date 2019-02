Kaley Cuoco: Sexy Dessous-Pic zum Staffelfinale

Samstag, 9. Februar 2019 17:52 Uhr

Hihi, wir müssen jetzt schon grinsen, wenn wir lesen, dass es neues vom Big Bang Theory-Team in Sachen Social Media gibt. Kaley Cuoco postete jetzt ein Foto auf Instagram, dass zeigt, wie gut die blonde Sitcom-Schönheit in Form ist.

Auf dem Bild trägt die Schauspielerin nur einen BH und einen Rock aus dem Outfit-Fundus der Serie. Der freizügige Look legt den trainierten Body der 33-Jährigen frei und lenkt insbesondere die Aufmerksamkeit auf ihre gut definierten Bauchmuskeln.

Quelle: instagram.com

Cuoco schrieb unter das sexy Pic: „Endlich darf dieses Bild gepostet werden. An alle Fans von Big Bang Theory: Ich verbringe die gesamte Folge, die heute Abend ausgestrahlt wird, in Dessous. Nein Scherz, eigentlich nur in einer Szene. Nicht verpassen! #staffelfinale“. Die Nerd-Sitcom endet demnächst nach zwölf Staffeln.

Neben ihr im Bild steht übrigens Co-Star Johnny Galecki, der total verwirrt in die Kamera schaut. So wie wir ihn kennen!

Sie möchte etwas vom Set klauen

Anfang der Woche hatte Kaley Cuoco zugegeben, dass sie gerne einen einzigen Gegenstand vom Set stibitzen würde. Laut dem „People“ -Magazin erklärte die kultige Witz-Blondine alias Penny (Penny, Penny!), dass sie gerne ein Foto mitgehen lassen würde, das Roboter beim Boxen zeigt. Das Poster habe sich all die Jahre an einer Tür am Set befunden, seit dem ersten Tag.

„Es ist etwas, das ich sehr liebe und ich habe es ganze zwölf Jahre lang betrachtet“ so Cuoco. „Ich sehe es immer in meinem Augenwinkel, wenn ich im Wohnzimmer sitze. Ich möchte es in mein eigenes Wohnzimmer stellen, damit ich es für immer ansehen kann.“ Während der wenigen, verbliebenen Folgen, die noch gedreht werden, haben auch die anderen Schauspieler die ein oder andere Sache im Auge, die sie behalten würden. Das Poster habe Kaley aber bereits für sich deklariert.

„The Big Bang Theory“ wird als die längsten laufende Multi-Kamera-Sitcom aller Zeiten in die Fernsehgeschichte eingehen.