29.10.2020 22:50 Uhr

Michaela Coel aus „I May Destroy You“: „Wir müssen uns damit auseinandersetzen!“

Es ist ein Horror-Szenario: Nach einer Partynacht in London wacht Nachwuchsautorin Arabella mit einer Platzwunde am Kopf auf. Was genau passiert war? Daran kann sie sich nicht erinnern.

Wie unzählige Frauen auf der Welt wurde sie Opfer sexuellen Missbrauchs. Die Geschichte zum neuen Drama “I May Destroy You” ist schockierend und realitätsnah zugleich.

Sexueller Missbrauch

Die zwölfteilige Serie über sexuelle Gewalt, die derzeit zum Binge-Watching auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf in Deutschland zu sehen ist, basiert zum großen Teil auf der Vergangenheit der britischen Hauptdarstellerin, Potin und Drehbuchautorin Michaela Coel. “Ich habe 2018 erstmals öffentlich erzählt, dass ich sexuell missbraucht wurde. Ich war immer sehr offen mit meiner Geschichte”, so die 33-Jährige im Interview mit “klatsch-tratsch.de”.

Nicht schweigen

Ihr Wunsch ist es, mit der Serie die Aufmerksamkeit auf die Opfer sexuellen Missbrauchs zu lenken – aber gleichzeitig auch zu zeigen, wie das Trauma überwunden werden kann. Michaela offen: “Es ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir verärgert und sauer sind, kann es passieren, dass wir in diesem Gefühl steckenbleiben. Das kann uns davon abhalten, an einen gesünderen und friedlicheren Ort der Akzeptanz zu gelangen.”

Mehr zum Thema:

Eine Therapie als Ausweg

Die Schauspielerin verriet gleichzeitig auch, wie sie es damals geschafft hat, mit ihrem Schicksal klarzukommen: “Eine Therapie ist sehr hilfreich. Wenn du dir keinen Therapeuten leisten kannst, dann gibt es online auch unzählige Materialien zur freien Verfügung, die erklären, dass du nicht alleine bist und dass es nicht deine Schuld ist. So habe ich es geschafft. Es gibt so viele Menschen, die Opfer sexuellen Missbrauchs sind und viele von ihnen leiden danach unter einem posttraumatischen Stresssyndrom.” (RK)