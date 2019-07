„Modern Family“: Neue Staffel zuerst im Free-TV

Freitag, 19. Juli 2019 19:55 Uhr

„Modern Family“ bleibt eine der beliebtesten und lustigsten Serien überhaupt. Ab dem 26. August läuft die neunte Staffel der Sitcom auf dem Sender „Comedy Central“. Somit erscheint die Fortsetzung der Serie zunächst im Free-TV, ehe sie auf Streaming-Portalen abrufbar ist.

Die amerikanische Serie „Modern Family“ wird weltweit von Fans und Kritikern zugleich gefeiert. Am 26. August startet die bereits die neunte Staffel der erfolgreichen Sitcom. Dabei geht es wieder um drei Familien, die den Zuschauern zeigen wie anstrengend und wundervoll zugleich das Familienleben sein kann.

Es wird also wieder spannend, wenn beim Patriarchen Jay Pritchett, gespielt von Ed O’Neill (73) und seiner liebevoll-verrückten Familie der Alltag ins absolute Chaos umschlägt. Bereits in der ersten Episode geht es für die Chaoten in den Urlaub. Was gibt es schöneres als einen Familienurlaub? Die Zuschauer werden also wieder jede Menge zu lachen haben.

Wie in alten Zeiten

Fans dürfen sich auf ganze 22 brandneue Folgen freuen, die ab dem 26. August täglich von Montag bis Freitag um 20 Uhr auf dem Sender „Comedy Central“ laufen. Damit läuft die Serie vorerst nur im Free-TV, bevor sie auch auf Streaming-Portalen verfügbar ist. In der heutigen Zeit eher ungewöhnlich, aber dafür umso schöner.