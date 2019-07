Netflix entfernt Suizid-Szene aus „Tote Mädchen lügen nicht“

Dienstag, 16. Juli 2019 20:17 Uhr

Im Finale der ersten Staffel der Netflix-Serie “Tote Mädchen Lügen nicht” nimmt sich Protagonistin Hannah, gespielt von Katherine Langford (23) das Leben. Der Suizid wurde zunächst in einer dreiminütigen Szene ausführlich gezeigt. Der Streaming-Anbieter erklärte am Dienstag allerdings warum die Gänsehaut-Szene ausgetauscht wurde und somit nicht mehr auf dem Portal verfügbar ist.

Während der letzten Episode der ersten Staffel von “Tote Mädchen lügen nicht” setzt Hannah das um was sich bereits in den Folgen zuvor angedeutet hat: sie nimmt sich auf brutale Weise in einer Badewanne das Leben. Ihre Eltern finden daraufhin völlig verstört den leblosen Körper ihrer Tochter.

Die Serie gehört zu den beliebtesten Produktionen des Streaming-Anbieters Netflix aber auch zu den umstrittensten. Vor allem in den USA geriet das Format in die Kritik. Statistiken belegen, dass sich daraufhin weltweit zahlreiche junge Mädchen das Leben nahmen. Ob sie dazu von der Serie motiviert wurden bleibt letzten Endes umstritten. Zwei Jahre nachdem das Drama erstmals ausgestrahlt wurde reagierte Netflix nun auf die hitzige Debatte. Die Szene wurde ausgetauscht und durch eine andere ersetzt. Am Dienstag erklärte das Portal in einer Pressemitteilung warum.

Dreharbeiten für Staffel drei stehen an

“Die Dreharbeiten für die dritte Staffel werden diesen Sommer beginnen. Während der Vorbereitungen haben wir die anhaltende Debatte um die Show im Auge behalten”, teilte der Streaming-Dienst mit. “Auf Anraten von medizinischen Experten, einschließlich Dr. Christine Moutier, medizinische Leiterin der American Foundation for Suicide Prevention, haben wir mit dem Produzenten Brian Yorkey beschlossen die Szene zu bearbeiten, in der sich Hannah das Leben nimmt”.

In der aktualisierten neuen Szene blickt Hannah intensiv in den Spiegel und wird direkt danach von ihren Eltern aufgefunden. Der Suizid wurde rausgeschnitten. Netflix kündigte bereits an gegen Raubkopien die Hannahs Selbstmord zeigen vorzugehen.

