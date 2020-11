01.11.2020 20:54 Uhr

Nicole Kidman will unbedingt „Big Little Lies“ weiterdrehen

Nicole Kidman hat große Sehnsucht danach, mehr von der Serie "Big Little Lies" zu sehen und zu drehen.

Die 53-Jährige spielte in der Serie die Rolle der Celeste Wright, die ihr offenbar ziemlich ans Herz gewachsen ist, denn die Schauspielerin würde liebend gerne noch weitere Folgen der Drama-Serie drehen und dann auch wieder ihre Rolle einnehmen.

Volle Terminkalender

Allerdings weiß sie um die vollen Terminkalender ihrer Serien-Kollegen und hält es für nahezu unmöglich, in nächster Zeit all ihre Co-Stars wieder gemeinsam an ein Set zu holen. Laura Dern, Reese Witherspoon und Zoë Kravitz, die gemeinsam mit ihr auf den Bildschirmen zu sehen waren, sind aktuell anderweitig beschäftigt.

Laura Dern kommt wahrscheinlich nicht zurück

Die Schauspielerin sagte nun in einem Interview mit dem „OK!“-Magazin: „Wir würden alle wieder für ‚Big Little Lies‘ zurückkehren, aber wir müssen erst mal sehen. Im Moment denke ich, dass alle Frauen sehr beschäftigt sind. Ich meine, schaut euch Laura Dern an. Ich glaube nicht, dass wir Laura jemals zurückbekommen würden. Sie arbeitet gerade an so vielen Dingen und sie erlebt eine außergewöhnliche Zeit“.

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Zoe hat als Catwoman gearbeitet. Ich denke, jeder arbeitet zur Zeit an unglaublichen Orten, was eine schöne Sache ist und was auch aus der Serie heraus entstanden ist. Aber ich hoffe, wir können alle irgendwann wieder zusammenkommen.“

Mehr zum Thema:

Neue Serie mit Hugh Grant

Auch Kidman selbst arbeitet gerade an spannenden Projekten. Sie verriet, dass ihre neue TV-Serie „The Undoing“ mit Hugh Grant „abgedreht und spaßig“ sei und jede Episode mit einem Cliffhanger ende.

Im Zentrum der Miniserie steht die erfolgreiche Therapeutin Grace Sachs, die alles erreicht hat, wofür sie hart gearbeitet hat.

Galerie

Ein mysteriöses Verschwinden und ein Todesfall

Doch dann verschwindet plötzlich ihr Ehemann und die Untersuchungen sowie ein gewalttätiger Todesfall reißen die Fassade der Gutbürgerlichkeit komplett ein.

Fans können also auch hier Besonderes erwarten und wer weiß – den „Big Little Lies“-Traum hat die Schauspielerin definitiv noch nicht aufgegeben.