Simpsons-Produzent J. Michael Mendel ist gestorben

1989 wurde die erste Folge der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ ausgestrahlt. Im selben Jahr begann der US-Amerikaner J. Michael Mendel seine Tätigkeit für eine der wohl erfolgreichsten Cartoon-Reihen aller Zeiten. Gestern verstarb der 54-Jährige in seinem Haus in Kalifornien. Mit ihm geht ein bedeutender Teil der „Simpsons„-Geschichte.

Bereits am Sonntagabend (Ortszeit) soll der US-Star in seinem Haus in Kalifornien verstorben sein. Seine Ehefrau Juel Bestrop (59) teilte dem US-Branchen-Magazin ‚Hollywood Reporter‘ mit, dass ihr Mann eines natürlichen Todes verstarb. Genauere Details dazu sind aber nicht bekannt.

Neben zahlreichen Freunden verabschiedete sich auch Justin Roiland, Co-Schöpfer von „Rick und Morty“ von seinem ehemaligen Kollegen.

Quelle: twitter.com



Quasi von Tag eins an war J.Michael Mendel ein Teil der „Simpsons“-Familie. 1989 begann er zunächst als Herstellungsleiter für die Serie zu arbeiten. Bis 1999 war der US-Amerikaner dann an der Produktion von 207 Folgen beteiligt. Allerdings hatte er dabei hinter den Kulissen der berühmten“Gelbköpfe“ verschiedenste Funktionen inne. Für seine Tätigkeit als Produzent der Serie wurde er 1995, 1997 und 1998 mit dem Emmy ausgezeichnet.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.

— Justin Roiland (@JustinRoiland) 23. September

2019