Sophie Turner hielt GoT-Casting vor Eltern geheim

Mittwoch, 12. Juni 2019 21:49 Uhr

Durch ihre Rolle als Sansa Stark in der aktuell erfolgreichsten Serie der Welt „Game of Thrones„, wurde Sophie Turner (23) zum Weltstar. In einem Interview, gab sie jetzt zu, dass sie damals heimlich zum Casting für die Rolle fuhr.

Die französische Mode-Zeitschrift „Vogue“, veröffentlichte zuletzt ein exklusives Interview mit der britischen Schauspielerin Sophie Turner. Während eines entspannten Talks im Pariser „Yard Bistro“, sprach die 23 jährige unter anderem über ihr erstes Casting für die Erfolgsserie „Game of Thrones“. Dabei enthüllte Sophie Turner interessante Details, denn: ihre Eltern wussten 2009 nicht, dass sie beim Casting der Serie vorsprach.

„Nun, ich habe meinen Eltern nicht gesagt, dass ich für Game of Thrones vorgesprochen habe, sie haben es einfach herausgefunden. Ich und alle meine Freunde haben vorgesprochen “, erklärte sie. Die damals 13 jährige und ihre Freunde nahmen damals eher aus Spaß an dem Casting teil.

Quelle: instagram.com

„Wir dachten nur, es wäre eine witzige Sache. Und dann habe ich einen Rückruf nach dem anderen bekommen.“, gestand die Schauspielerin. Lange konnte der Teenager sein Geheimnis vor seinen Eltern allerdings nicht verbergen. Als feststand, dass Sophie Turner unter den besten sieben Bewerbern war, fand Sophies Mutter Sally alles heraus. „Meine Eltern fanden es heraus, als ich unter den letzten sieben Jahren war, und dann flippte meine Mutter aus, und sie rief meinen Vater an und sagte: Ich weiß nicht, ob wir das können.“

Ihr Vater unterstützt sie seit dem ersten Tag

Sophies Vater jedoch reagierte gelassen. Sophie Turner berichtet, dass er sie vom ersten Tag an unterstützt habe und so entgegnete er ihrer Mutter „Halt die Klappe, das ist es, was sie ihr ganzes Leben lang gewollt hat. Du musst zulassen, dass sie es versucht.“ Weiter ergänzte die 23 jährige, dass auch ihre Mutter sich freute als feststand, dass sie die Rolle bekommen hatte. Zur Feier veranstalte Mama-Turner damals eine Pool-Party mit Pizza.

Wie Sophies Mutter Sally Turner gegenüber der „Daily Mail“ enthüllte, schockiert ihre Tochter sie wohl des Öfteren. Am 1.Mai dieses Jahres heiratete Sophie den US-Schauspieler Joe Jonas (29), bekannt aus dem Streifen Camp-Rock in Las Vegas. Kurz vor der Zeremonie, rief Sophie sie an und teilte ihr kurzerhand mit, dass sie nun in Vegas heiraten würde. Sophie scheint wohl schon immer ihr eigenes Ding zu machen.