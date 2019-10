„Star Trek: Picard“: Hier ist der neue Trailer!

Anfang 2020 startet die neue Sci-Fi-Serie „Star Trek: Picard“ bei Amazon und das gleich in über 200 Ländern! Auf der gerade stattfindenden Comic Con in New York durften sich Trekkies über ein wahres Highlight freuen: Sir Patrick Stewart stellte höchstselbst während des Panels der Serie im Madison Square Garden einen neuen Trailer vor.

Darüber hinaus wurde verkündet, dass die besonders von Fans mit Spannung erwartete Serie am Freitag, den 24. Januar 2020, auf Amazon Prime Video Premiere feiern wird. Nach der Premiere werden die neuen Episoden der ersten Staffel von „Star Trek: Picard“ direkt nach der US-TV-Ausstrahlung bei CBS wöchentlich jeweils am Freitag erscheinen. Insgesamt umfasst die erste Staffel 10 Episoden.

Das nächste Kapitel

In der Star Trek-Serie kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt seinem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens. Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora sowie Michelle Hurd (Blindspot) den hochkarätigen Cast.