„Stranger Things“: Das erwartet uns in Staffel 3

Samstag, 22. Juni 2019 22:54 Uhr

Am 4. Juli ist es endlich soweit: Die erfolgreiche Netflix-Serie „Stranger Things“ geht in die dritte Runde. Die Fans der Serie dürfen sich auf acht neue Folgen freuen. Doch was erwartet die Zuschauer nach rund zwei Jahren Pause?

Nachdem Netflix im März den ersten Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht hatte, steht fest: Die „Stranger Things“-Darsteller sind ziemlich erwachsen geworden! Das dürfte allerdings nicht verwunderlich sein. Die erste Staffel erschien schließlich schon 2016, also vor gut drei Jahren. Damals verschwand der kleine Junge Will Byers im Jahr 1983 in eine mysteriöse Parallelwelt.

Will konnte schließlich von seinen Freunden Mike, Dustin und Lucas gerettet werden. Dabei stieß die Jungs-Bande auf Elfie, einem Mädchen mit einer mysteriösen Vergangenheit. Elfie begleitet die Jungs auch in der zweiten Staffel, welche der Streaming-Dienst 2017 veröffentlichte. In der Fortsetzung, mussten es die Freunde mit den Schattenmonster aufnehmen, welches es zu besiegen galt.

Neue Herausforderungen in Staffel 3

In der kommenden dritten Staffel, warten neben Monstern noch ganz andere Probleme auf die Bande. Die Protagonisten sind mittlerweile heranwachsende Teenager. Die Jungs verlieben sich. Jeder der Teens versucht seinen eigenen Weg zu finden, ohne den Freundeskreis dabei aus den Augen zu verlieren. Mittlerweile ist es Sommer im Jahr 1985. Mike und seine Freunde haben Ferien und die Kleinstadt Hawkins,Indiana wird durch ein brandneues Einkaufszentrum bereichert.

Allerdings werden Elfie und ihre Jungs relativ schnell daran erinnert, dass das Böse nie schläft. Neue und alte Feinde bedrohen die Stadt. Die Clique muss erneut um das Überleben kämpfen. Dabei dürfen sich die Fans vor allem auf neue Schauplätze freuen. Das neue Einkaufszentrum „Starcourt Mall“, soll der Hauptschauplatz der neuen Staffel sein. Darüber hinaus, soll die Sonne in den kommenden Folgen öfters scheinen.

Das Wetter war in den ersten beiden Staffeln nämlich vergleichsweise düster. Das verriet der Serien-Regisseur Shwan Levy zuletzt der amerikanischen Illustrierten „Glamour“.

Auf dem Plakat zur dritten Staffel, werden die Teens farbig, auf der hellen Seite dargestellt. Mädchenschwarm Billy jedoch, scheint es auf die dunkle Seite verschlagen zu haben. Der prollige Bösling, befindet sich auf dem Plakat nämlich in der blau gefärbten Unterwelt.

