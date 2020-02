„Stranger Things“: Dieser „Game of Thrones“-Star ist in neuer Staffel dabei

Der langersehnte erste Trailer zur bereits vierten Staffel der Erfolgs-Serie ‚Stranger Things‚ ist da. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sind bereits seit Oktober vergangenen Jahres in vollem Gange. Nun wurde das erste Video-Material der Netflix-Produktion veröffentlicht.

Vorsicht Spoiler, denn im Folgenden wird das Ende der dritten und bisher letzten Staffel thematisiert. In diesem scheint es ganz so, als würde der beliebte Sheriff Hopper sterben. In der letzten Folge wird eine Kanone gezündet, vor der der Zieh-Vater von Elfie steht. Seine Chancen das zu überleben dürften also gleich Null sein – oder etwa doch nicht?

Reise in die Vergangenheit?

Im ersten Teaser zu den neuen Folgen ist nämlich zu sehen, wie der Polizist in einer winterlichen Kulisse neben weiteren Männern an einer Eisenbahnschiene ackert. Der Kleidung der Arbeiter zufolge, scheint es Hopper allerdings in die Vergangenheit verschlagen zu haben, denn der Stil ähnelt dem des frühen 20. Jahrhunderts.

Dass in der Serie alles möglich ist, haben bereits die vorherigen Teile bewiesen, schließlich stieß Elfie ja auch aus einer Parallelwelt zu der Jungs-Clique um Dustin und Co.

Quelle: instagram.com

Dieses bekannte Gesicht ist mit dabei

Neben David Harbour alias Jim Hopper, bietet der kleine Ausschnitt allerdings noch eine weitere Überraschung, denn auch ‚Game of Thrones‚-Star Tom Wlaschiha scheint eine Rolle in dem Mystery-Spektakel zu spielen. Wann die vierte Staffel an den Start geht wurde bisher aber noch nicht bekannt gegeben. Netflix kündigte die Fortsetzung bisher nur für das Jahr 2021 an.