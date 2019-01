„Stranger Things“: Starttermin der 3. Staffel bekannt

Dienstag, 1. Januar 2019 20:50 Uhr

Netflix hat die sehnsüchtig wartenden Fans erhört und den Starttermin für die dritte Staffel von „Stranger Things“ bekannt gegeben.

„Stranger Things“ ist eines der Zugpferde von Netflix. Für Stars wie Millie Bobby Brown und David Harbour war und ist die Serie außerdem ein Sprungbrett zur großen Filmkarriere. Kein Wunder also, dass die Produktion einer dritten Staffel nie in Frage stand.

Ankündigung im großen Stil

Die Ankündigung des Starttermins der neuen Staffel erfolgte nun standesgemäß. Am Silvesterabend flimmerte der Teaser sogar über die Displays am New Yorker Timessquare. Staffel Nummer drei wird ab dem 4. Juli 2019 zum Stream auf Netflix bereitstehen. Einer der Slogans lautet: „Ein Sommer kann alles verändern“. Was genau die Fans inhaltlich erwartet, darüber lässt sich aktuell nur spekulieren.