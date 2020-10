„The Crown“: Netflix zeigt Emma Corrin als Lady Diana im Brautkleid

04.10.2020 12:14 Uhr

Netflix hat das erste Foto von Schauspielerin Emma Corrin als Lady Diana im Brautkleid in der Serie "The Crown" veröffentlicht. Es sieht dem Original verblüffend ähnlich.

Netflix hat das mit Spannung erwartete Brautkleid von Lady Diana in der Serie „The Crown“ (Staffel 4) enthüllt. Ein erstes Foto von der britischen Schauspielerin Emma Corrin (24) in der Nachbildung der Kultrobe ist auf der Twitterseite des Streamingdienstes zu sehen. „Die mit dem Emmy-Preis ausgezeichnete Kostümbildnerin Amy Roberts wollte den Spirit und Style des Originals von David & Elizabeth Emanuel einfangen, ohne eine Kopie für Emma Corrin zu entwerfen“, so die Erklärung zu dem Bild im Post.

A first glimpse of Princess Diana’s wedding dress. Emmy award-winning costume designer Amy Roberts wanted to capture the same spirit and style of David & Elizabeth Emanuel’s original design, without creating a replica for Emma Corrin. pic.twitter.com/iYXN66aFjh

