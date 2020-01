„The Witcher“: Kommt die zweite Staffel früher als gedacht?

„The Witcher“ zählt derzeit zu den beliebtesten Serien auf Netflix. Für Fans der Reihe gibt es gute Nachrichten, denn das Fantasy-Drama geht schon bald in die nächste Runde. Hauptdarsteller Henry Cavill hat gerade über Instagram verraten, dass die Produktion der neuen Folgen in Kürze beginnen wird.

„Wir fangen schon bald damit an“, kündigte der 36-Jährige zuletzt über die Plattform an. Wann genau die Dreharbeiten beginnen sollen, hat der Schauspieler dabei allerdings nicht verraten. Das Streaming-Portal bestätigte die Fortsetzung allerdings schon bevor die erste Staffel erschienen ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram anEin Beitrag geteilt von Henry Cavill (@henrycavill) am Jan 10, 2020 um 5:02 PST

Bücher waren schon ein absoluter Erfolg

Bei der Serie handelt es sich um die Verfilmung der Buchreihe „Witcher„, die aus der Feder des polnischen Autors Andrzej Sapkowski stammt. Die Storys aus dem Mittelalter sind im Fantasy-Genre absolute Bestseller.

Mindestens genauso erfolgreich ist auch die Netflix-Produktion, die erst seit dem 20. Dezember 2019 zum streamen bereit steht. Für seine Rolle in der Reihe nahm der Hauptdarsteller Cavill aber auch so Einiges auf sich. Vor den Dreharbeiten brachte der Brite seinen Körper in absolute Topform um dem Helden gerecht zu werden. Zudem musste sich der 36-Jährige tagelang dehydrieren, um seine Muskeln in den Oben-Ohne-Szenen noch mehr zu definieren. Die harte Arbeit hat sich aber offensichtlich gelohnt.