Tim Sander: Das denkt er über „GZSZ“ heute

Sonntag, 18. November 2018 20:13 Uhr

Ende der 90er begeisterte Tim Sander (40) in der beliebten Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ in der Rolle des Kai Scholl ein Millionen-Publikum.

Die Zeiten sind längst vergangen. Nach seinem Serientod 2002 konzentrierte er sich auf andere Projekte. In der Zwischenzeit ist viel im Leben des sympathischen Berliners passiert: So wurde er im vergangenen Jahr Vater einer Tochter und ist gerade dabei als Rapper durchzustarten. Als T. der Bär will er jetzt die Charts und das Rap-Biz aufmischen. Doch was geht in ihm vor, wenn er heute beim Zappen auf „GZSZ“ stößt?

„Ich komme da gar nicht mehr klar“

Im Gespräch mit klatsch-tratsch.de sprach er jetzt darüber: „Ach, Gott. Das ist halt eine Serie. (lacht) Ich komme da gar nicht mehr klar: Ich kenne da keinen mehr außer den Jo Gerner. Um ehrlich zu sein keine großen Emotionen.“

Weiter erklärt er: „Das ist so lange her, dass das bei mir aus dem Kopf verschwunden ist.“ Seine Freundin schaue aber schon seit Jahren Abends die Serie, „zur Berieselung“. Sogar noch zu Zeiten, in denen er den Kai Scholl spielte. Er selbst könne mit „GZSZ“ heute nicht mehr viel anfangen.

Er hat den Serientod bewusst gewählt

Er habe damals den Serientod bewusst gewählt, um einen Cut zu machen. „Ich konnte das früher wählen und habe das so gemacht, damit – auch wenn es richtig kacke läuft – ich nicht die Chance habe wieder zurückzukommen. Diese Chance wollte ich mir nehmen, um einfach immer etwas anderes zu machen.“