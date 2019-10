Tom Wlaschiha stellt 2. Staffel von „Jack Ryan“ vor

Am 1. November startet die zweite Staffel der Amazon-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan„. Bereits am 22. Oktober feierte die Action-Reihe in in München Premiere. Neben dem Darsteller Tom Wlaschiha (46) standen auch andere Stars wie Simone Ballack (43) auf dem Roten Teppich. Der 46-Jährige wurde vor allem durch seine Rolle als „Mann ohne Gesicht“ in „Game of Thrones“ bekannt.

Die Fortsetzung der US-Serie verspricht genauso spannend zu werden wie die letzte Episode aus dem ersten Teil endete. Nachdem er eine potenziell verdächtige Lieferung mit illegalen Waffen in den Dschungel von Venezuela verfolgt hat, reist Jack Ryan nach Südamerika, um weiter zu ermitteln. Als der CIA-Agent mit seinen Untersuchungen jedoch kurz davor steht, eine weitreichende Verschwörung aufzudecken, startet der venezolanische Präsident einen Gegenangriff, der Jack schwer trifft.

Erste Staffel erschien 2018

Zusammen mit seinen Kollegen begibt er sich auf eine weltweite Mission, die sich über die USA, Großbritannien, Russland und Venezuela erstreckt. Ziel ist es, den bösartigen Komplott des venezolanischen Präsidenten aufzudecken und damit ein Land zu stabilisieren, das am Rande des Chaos steht.

Der Trailer zu den neuen Folgen kündigt schon mal jede Menge Spannung und politisches Drama an. Nachdem die erste Staffel bereits im August 2018 erschien, wird es nun höchste Zeit die Geschichte fortzusetzen.