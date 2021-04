„Tonis Welt“: Ivo Kortlang über den Ableger vom „Club der roten Bänder“

12.04.2021 20:25 Uhr

Der jungenhafte Ivo Kortlang wurde bekannt durch die VOX-Serie "Club der roten Bänder". Im Ableger "Tonis Welt" spielt er die Hauptrolle.

Ivo Kortlang („Club der roten Bänder“) und Amber Bongard („Ostwind“) übernehmen die Hauptrollen von Toni, Asperger-Autist, und Valerie, die das Tourette-Syndrom hat. Die Fans kennen die beiden ja schon bereits aus der Erfolgsserie „Club der roten Bänder“ und lernen Toni und Valerie jetzt auf ihrem gemeinsamen, turbulenten Weg ins Erwachsenwerden neu kennen.

Ivo Kortlang freut sich auf die neuen Geschichten

„Über drei Jahre hinweg habe ich mit Toni mitgefühlt, mitgelacht und mitgeweint“, erzählte Ivo Kortlang gegenüber VOX vor der Premiere. „Ich habe mit ihm herausgefunden, was ihm das Wichtigste im Leben ist, wie es ist, einen Freund zu verlieren und wie sich der erste Kuss anfühlt. Ich freue mich zutiefst, seine Geschichte mit Amber Bongard an meiner Seite jetzt weiterzuerzählen. Über die Jahre wurde die Zusammenarbeit mit (der Produktionsfirma) Bantry Bay und VOX immer familiärer. Daher freut es mich umso mehr, erneut, aber diesmal an ‚Tonis Welt‘ zusammenzuarbeiten.“

„Tonis Welt“ startet am 14. April

„Das Wichtige“, so der 27-jährige Weimaraner weiter, „das unsere Serie zeigen kann, ist einfach, dass jeder Mensch die gleichen Bedürfnisse hat – in der Partnerschaft und in der Liebe. Wenn wir das zeigen können und der Zuschauer das sehen kann, dann haben wir einen guten Job gemacht“.

In weiteren Hauptrollen sind außerdem der großartige Grimme-Preis-Gewinner Armin Rohde („The Jungle Book“, „Nachtschicht“) und Kai Schumann („Heldt“, „Tatort“) zu sehen.

„Tonis Welt“ ab dem 14. April, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei VOX.

TVNow-Serien-Offensive

Übrigens: In Zusammenarbeit von VOX und TVNOW ist „Tonis Welt“ Teil der Genre-übergreifenden Fiction-Offensive des Streamingdienstes. Hier gehen starke Geschichten in Serie mit Deutschlands Bestbesetzung – vor und hinter der Kamera. Bei den unterschiedlichen Projekten u.a. mit dabei Alexandra Maria Lara, Iris Berben, Heiner Lauterbach, Hape Kerkeling, Henning Baum, Christoph Maria Herbst, Ralf Husmann, Nico Hofmann, Oliver Berben, Sherry Hormann, Lutz Heineking, jr. und viele weitere einzigartige Kreative.