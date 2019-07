Willi Herren kehrt schnell nochmal in die „Lindenstraße“ zurück

Donnerstag, 4. Juli 2019 19:17 Uhr

Serien-Urgestein Willi Herren kehrt zur ‚Lindenstraße‘ zurück. Der 43-Jährige spielte 15 Jahre lang in der beliebten TV-Serie mit. In der Rolle von Oliver Klatt begeisterte er jahrelang die Zuschauer.

Trotz seiner hohen Beliebtheit dort kehrte der Ballermann-Star der Serie im Jahr 2007 den Rücken. Dort stand er seit 1992 vor der Kamera. Jetzt kommt er jedoch wirklich wieder zurück. Bereits vor einigen Monaten gab es Gerüchte, das Willi Herren tatsächlich zurück in die ARD-‚Lindenstraße‚ einzieht.

Doch diese wurden bisher stets dementiert. Das ist nun jedoch endgültig vorbei, denn jetzt ist Willis Comeback wirklich offiziell.

„Vor drei Tagen habe ich den Anruf bekommen, dass ich die letzte Etappe mitgehen darf. Darüber habe ich mich so gefreut, dass ich Pipi in den Augen hatte. Meine Drehtage stehen schon fest, und das Ganze ist jetzt fix. Deshalb darf ich nun darüber reden“, enthüllte unterdessen der Schlagerstar nun überglücklich im Interview mit der Seite ‚Goldene Kamera‘. Wann und wie oft genau er wieder in der Serie zu sehen sein wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Doch allzu lange wird er dort nicht zu sehen sein. Schließlich wird bereits im März 2020 die letzte Folge der ‚Lindenstraße‘ ausgestrahlt, da die Produktion eingestellt wird.

Die PR-Agentur, die die „Lindenstraße“ betreut, sagte gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung: „Über die Form und den Umfang seines Engagements können wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.“