„You – Du wirst mich lieben“: Das sind die ersten Bilder von Staffel 2

Bereits die erste Staffel der Stalker-Serie „You – Du wirst mich lieben“ wurde von zahlreichen Zuschauern mit größter Spannung verfolgt. Am 26. Dezember geht die Netflix-Produktion in die zweite Runde. Vorab wurden nun die ersten Bilder veröffentlicht, die einen Einblick in die neuen Folgen bieten. Vorsicht Spoiler! Im folgenden werden nämlich auch Details zu Teil eins der Reihe erwähnt (für die, die es noch nicht gesehen haben!)

Nachdem der Buchhändler namens Joe Goldberg sein Opfer Becky zunächst über Wochen hinweg stalkte und sich dabei in sie verliebte, schaffte er es schließlich eine Beziehung zu der jungen Autorin aufzubauen. Doch als diese herausfindet, dass sie einem Psychopathen in die Hände geraten ist, sperrt sie der Verkäufer schließlich in den Keller seines Ladens ein, wo er die arme Frau zurück lässt und die Blondine nach der letzten Episode offensichtlich stirbt.

Darum geht’s jetzt

In der Fortsetzung zieht es den Stalker von New York nach Los Angeles, wo er zunächst plant ein besserer Mensch zu werden. „Joe ist neu in Los Angeles und beabsichtigt, von vorne anzufangen und nie wieder zu schlechten Dingen gezwungen zu werden“, so die Serien-Macherin Sera Gamble zuletzt gegenüber der Briten-Seite „Labible“.

Doch anstatt seinen Vorsatz in die Tat umzusetzen, gerät schon bald das nächste Opfer in das Visier des kranken Stalkers. Besonders viel ist über die Handlung der neuen Folgen zwar noch nicht bekannt.

Staffel 2 soll noch spannender werden

Aber die Produzentin hat bereits jetzt verraten, dass es der Frau namens Love Quinn wohl noch schrecklicher ergehen soll, als ihrer Vorgängerin an der Ostküste. „Viele Szenen sind besser und beängstigender als alles, was wir in der ersten Staffel hatten.“

Die ersten Szenen-Bilder verraten jedenfalls schon einmal, dass es Joe wohl erneut schafft der armen Dame näher zu kommen. Immerhin sitzen die beiden zusammen in einem Restaurant, wobei sie ihm die Hand tätschelt.

Die hier ist neu in der Serie

Bleibt abzuwarten, ob die neue Staffel das Publikum genauso begeistert, wie die ersten Episoden aus dem Jahr 2018. Mit dem neuen Handlungsort wurde allerdings auch der Cast durch Schauspieler wie Victoria Pedretti (24) in der Hauptrolle von Love erweitert. Dan Humphrey (28) stand währenddessen nach wie vor als Joe der Kamera. Dessen Gesicht macht ja auch schließlich irgendwie den Reiz der Serie aus.