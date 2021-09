So günstig gibt’s eine gute Privathaftpflicht

Du hast's kaputt gemacht! - Wem so etwas passiert, der kann dank Haftpflichtversicherung gelassen bleiben.

13.09.2021 16:49 Uhr

Je nachdem, was kaputtgegangen ist: Fehlt eine Privathaftpflicht, kann ein Missgeschick den Ruin bedeuten. Diese Versicherung sollte also jede und jeder haben. Doch was kostet eine gute Police?

Ist beim Besuch bei Freunden etwas zu Bruch gegangen oder müssen nach einem Fahrradunfall Behandlungskosten und Schmerzensgeld gezahlt werden: Die private Haftpflichtversicherung greift bei kleinen ebenso wie bei wirklich großen Schäden.

Laut der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 10/21), die mehrere Hundert Tarife vergleichen hat, ist sie ein Muss für jedefrau und jedermann. Das Testergebnis: Dreiviertel der Tarife erhielten die Note „gut“ oder „sehr gut“.

Sehr gute Policen sind sogar schon ab 52 Euro zu haben. Und auch einer der drei am besten bewerteten Tarife kostet nur 86 Euro im Jahr. Insgesamt nahmen die Tester 363 Familientarife mit Privathaftpflichtschutz von 89 Versicherern unter die Lupe.

Es gibt drei Testsieger

Das Ergebnis: 159 Policen sind „sehr gut“ und 121 „gut“. 54 schnitten „befriedigend“ ab, 22 „ausreichend“ und 7 „mangelhaft“. Die drei Testsieger, jeweils mit der Gesamtnote 0,6, sind der Tarif „Plus“ der WGV-Versicherungen, der Tarif „PrivatPremium 6.0“ der NV-Versicherungen sowie der Haftpflichtschutz der DFV Deutsche Familienversicherung.

Untersucht wurden nur Tarife mit einer Versicherungssumme von mindestens 10 Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschäden. Für die Leistungen legten die Tester die Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zugrunde.

Wesentliches ohne Selbstbeteiligung

Ein „Gut“ oder „Sehr gut“ konnten zudem nur jene Tarife erreichen, die nach Ansicht von „Finanztest“ wesentliche Haftungsfälle ohne Selbstbeteiligung abdecken. Dazu gehören zum Beispiel Allmählichkeitsschäden, die erst im Laufe der Zeit entstehen. Bewertet wurden auch Leistungen, die ohne Aufpreis im Tarif enthalten sind, ein Beispiel: Volljährige ledige Kinder sind noch mindestens ein Jahr nach Abschluss aller Ausbildungen mitversichert.

Generell fiel auf: Der Privathaftpflichtschutz ist im Vergleich zur letzten „Finanztest“-Untersuchung von vor zwei Jahren noch etwas besser geworden. Die Anbieter werben mit mehr Deckungserweiterungen und höheren Versicherungssummen um Kunden. Tipp daher: Wer seine Privathaftpflichtversicherung vor fünf oder mehr Jahren abgeschlossen hat, sollte einen Wechsel überlegen.