Die Shisha Oase – alles rund um Wasserpfeifen und das passende Zubehör!

18.05.2021 07:20 Uhr

Die Nutzung von Shishas – also Wasserpfeifen – wird auch hierzulande immer beliebter. Mit ihnen lassen sich entspannte Stunden verbringen und unterschiedlichste Aromen genießen.

Wer mit Freunden oder auch alleine eine Shisha raucht, der erlebt sehr entspannte Momente und kann auch im privaten Rahmen jede Menge orientalisches Flair erleben. Die benötigte Shisha sowie das entsprechende Zubehör und der Tabak lassen sich ganz einfach im Internet beziehen. Eine gute Adresse dafür ist beispielsweise die Shisha Oase, die sich unter wasserpfeife-shisha.com finden lässt.

Große Auswahl an verschiedenen Shishas

Auf der Seite des Anbieters finden sich viele verschiedene Shishas in unterschiedlichsten Designs und Größen. Die Auswahl reicht von einfachen Einsteigermodellen bis hin zu echtem Profiequipment, welches selbst gehobenen Ansprüchen gerecht werden dürfte. Auch optisch sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Sämtliche Shishas sind auf ihre Funktionalität ausführlich getestet und stehen für eine lange Lebenszeit.

Das richtige Zubehör

Daneben bietet der Shop auch alles an benötigtem Zubehör für das Shisha-Rauchen sowie die wichtigsten Ersatzteile. So lassen sich im Portfolio etwa Shisha Schläuche, Köpfe, Mundstücke, Dichtungen, Glycerin, Kohleteller, Kohlesiebe und Alufolie finden. Auch die passende Kohle, Kohlenanzünder und -zangen lassen sich über den Shop sehr einfach beziehen.

Der passende Tabak

Das Schöne am Shisha-Rauchen ist, dass kein Aroma wie das andere ist und sich immer wieder ein neues und sehr intensives Geschmackserlebnis im Mund einstellt. Die Shisha Oase bietet eine Vielzahl an verschiedenen Aromen an. Die Palette reicht von erfrischend über fruchtig und süß bis hin zu herb, würzig und zartschmelzend-cremig. So können Interessenten je nach den eigenen Vorlieben oder passend zu den Jahreszeiten das für sie richtige Aroma auswählen.

E-Shishas und E-Zigaretten

Wer es etwas moderner mag, der findet im Angebot der Shisha Oase zudem eine große Auswahl an E-Shishas und E-Zigaretten sowie auch dafür wieder das entsprechende Zubehör.

Fragen klären durch den Kundenservice

Sämtliche von der Shisha Oase angebotenen Produkte werden im Onlineshop ausführlich und mit Bildern beschrieben. Sollten doch einmal Fragen offen sein, können sich die Kunden an die Shop-Mitarbeiter ganz einfach über ein Kontaktformular melden. Alternativ ist auch eine telefonische Service-Hotline geschaltet, und nicht zuletzt reagieren die Mitarbeiter zügig auf Anfragen per WhatsApp. Ein Kauf ist über verschiedene Bezahlmethoden möglich, auch per Rechnung kann bezahlt werden.

Einfache und sichere Bestellung online

Eine Bestellung ist ganz einfach möglich. Neukunden müssen sich zunächst mit ihren wichtigsten Daten auf der Webseite registrieren. Dann können die Produkte – wie man es vom Einkauf im Internet gewohnt ist – in einen Warenkorb gelegt werden. Ist die Zahlungsmethode schließlich festgelegt, ist der Einkauf schon nach wenigen Minuten abgeschlossen. Der Versand der ausgesuchten Artikel erfolgt in der Regel innerhalb weniger Stunden, sodass die bestellte Ware schon nach wenigen Werktagen an der angegeben Wunschadresse beim Kunden eintrifft. Wer bis 12 Uhr mittags bestellt, kann zudem den Blitzversand des Händlers in Anspruch nehmen.

Zertifiziert mit dem Trusted Shops Siegel

Der Online-Händler ist seit dem Jahr 2006 am Markt und mit dem Trusted Shops Siegel zertifiziert. Bisher kann er auf über 4200 Trusted Shops Bewertung und auf über 6000 Artikelbewertungen zurückblicken.

