Die ungewöhnlichen Hobbys von Prominenten

Sebastian Wagner | 21.01.2026, 10:39 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Prominente wirken oft wie Figuren aus einer anderen Welt. Roter Teppich, Kameras, durchgetaktete Termine. Gerade deshalb faszinieren die Momente, in denen bekannte Gesichter ganz bodenständig werden und Leidenschaften pflegen, die niemand erwarten würde.

Solche Hobbys sind mehr als bloße Kuriositäten. Sie zeigen, wie Stars Abstand vom öffentlichen Leben gewinnen und sich selbst erden. Ob Basteln, Sammeln oder scheinbar banale Tätigkeiten – der Reiz liegt im Kontrast zum Glamour.

Auch einige deutsche Stars haben ungewöhnliche Hobbys. So ist Claudia Schiffer eine leidenschaftliche Insektensammlerin (präparierte Exemplare), Angela Merkel liebt Oper und Gartenarbeit, während Knossi sich für Poker begeistert.

Ausgleich zum Rampenlicht

Für viele bekannte Persönlichkeiten sind ungewöhnliche Hobbys vor allem ein Rückzugsort. Tätigkeiten, die monoton oder detailverliebt sind, wirken fast meditativ und schaffen Distanz zum Erwartungsdruck. Wenn Nena öffentlich davon spricht, dass Staubsaugen für sie entspannend ist, überrascht das – und ergibt doch Sinn.

Der reale Wert solcher Routinen liegt im Alltag. Sie geben Struktur, ohne bewertet zu werden. Kein Applaus, kein Urteil. Gerade im deutschen Promi-Kosmos wird dieser private Ausgleich zunehmend offen thematisiert.

Sammeln, zaubern, staunen

Medien greifen diese Facetten gern auf, weil sie Nähe schaffen. Ein bekanntes Beispiel ist Tom Hanks, der eine ausgeprägte Sammlerleidenschaft pflegt: Laut Esquire Deutschland besitzt er zwischen 250 und 300 Schreibmaschinen, wie im Beitrag über ungewöhnliche Hobbys von Stars beschrieben wird. Das wirkt skurril, erzählt aber viel über seine Liebe zu Geschichten und Mechanik.

Auch andere Leidenschaften bekommen so einen neuen Rahmen. Plattformen berichten etwa über Zauberei als ernsthaftes Hobby, das Konzentration und Übung verlangt, wie der Überblick zu skurrilen Promi-Leidenschaften bei StyleVamp zeigt. Der Effekt ist klar: Stars erscheinen greifbarer, fast wie Nachbarn mit ungewöhnlichen Freizeitideen.

Kreativität und Nostalgie

Besondere Hobbys sind oft Ausdruck von Kreativität oder Nostalgie. Sammeln bedeutet Erinnern, Ordnen, Bewahren. Das gilt für Modelle, historische Objekte oder auch für eher ungewöhnliche Interessen. Selbst eine Faszination für Spinnen und Insekten kann dazugehören, wie Porträts zeigen, die bei Hobby-Porträts deutscher Stars vorgestellt werden.

Solche Beispiele brechen bewusst mit Erwartungen. Sie machen deutlich, dass Prominenz nicht automatisch mit oberflächlichen Interessen einhergeht. Im Gegenteil: Oft steckt dahinter eine tiefe Beschäftigung mit Details.

Was das über uns verrät

Am Ende erzählen diese Hobbys nicht nur etwas über Prominente, sondern auch über ihr Publikum. Die Faszination entsteht, weil Leser sich wiedererkennen. Wer selbst sammelt, bastelt oder sich in Nischen verliert, fühlt sich verstanden.

Genau darin liegt die Stärke solcher Geschichten. Sie holen Stars vom Podest und setzen sie mitten ins Leben. Und vielleicht ist das 2026 die ehrlichste Form von Promi-News.