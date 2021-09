Glücksspiel: Das sind die besten Casino-Songs aller Zeiten

01.09.2021 12:43 Uhr

Musik ist im Casino mindestens genauso wichtig wie das ganz große Glück. Wir verraten, welche Songs garantiert immer bei Black Jack, Poker & Co. laufen!

Wer kennt es nicht: Man hört diesen einen Song und wird sofort an einen schönen Moment, wie den ersten Kuss oder die wildeste Party zurück erinnert. Musik begleitet uns durchs ganze Leben, so auch beim Casino-Besuch. Dort wirst du auf jeden Fall immer diese zehn Songs auf die Ohren bekommen!

1. Frank Sinatra – Luck be a Lady

Kein Casino-Besuch findet ohne diesen Song statt: „Luck be a Lady“ von Frank Sinatra. Der Original-Song kam zwar bereits 1950 heraus, doch erst Sinatras Cover-Version machte das Lied zu einem Mega-Hit. In dem Song geht es um einen Spieler, der versucht eine Wette und das Herz seiner auserwählten zu gewinnen.

Sinatra war selbst – wie viele andere Promis auch – Glücksspiel-Liebhaber und war regelmäßig in den Casinos in Las Vegas zu finden.

2. Kenny Rogers – The Gambler

Auch bei diesem Song handelt es sich um einen Cover-Hit. Das Original von „The Gambler“ kam 1976 raus, aber erst zwei Jahre später feierte das Lied mit seiner Cover-Version von Kenny Rogers große Erfolge. Bis heute hört man „The Gambler“ beim Zocken am Pokertisch, Automaten und Co.

3. Stevie Nicks – The Dealer

„The Dealer“ gesungen von der amerikanischen Sängerin Stevie Nicks kam 2014 heraus und läuft seit dem auf und ab in den Casinos dieser Welt. Dabei unterscheidet sich der Song vor allem in einer Hinsicht von den anderen auf dieser Liste. Der Handlung spielt nämlich nicht aus der Sicht des Spielers, sondern aus der des Croupiers.

4. Elvis Presley – Viva Las Vegas

Keine Liste wäre komplett ohne diesen Klassiker von Musik-Legende Elvis Presley. „Viva Las Vegas“ ist DIE Spielerhymne schlechthin und beschreibt alle Facetten der bunten und außergewöhnlichen Stadt, dessen Namen das Lied trägt.

Wenn du bei dem Lied jetzt auch Lust auf einen Abstecher nach Vegas bekommen hast, aber nicht über den halben Globus fliegen willst, kannst du das Casino-Feeling auch von Zuhause genießen. Dafür einfach auf https://spielautomaten-kostenlos-spielen.com/bonus-ohne-einzahlung/ vorbei schauen.

5. Die Ärzte – Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas

Während Elvis Presley die Stadt in den USA in seinem Song feiert, sieht es bei diesem Lied etwas anders aus. Die deutsche Band Die Ärzte gehen mit ganz viel Ironie an das Thema Glücksspiel und erzählen im Song „Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas“ von einem Spieler der sein ganzes Geld verloren hat.

6. AC/DC – Sin City

Auch AC/DC konnte es nicht lassen einen Song über Las Vegas, auch Sin City (dt.: Stadt der Laster) genannt, zu schreiben. In dem gleichnamigen Song geht es darum, wie der Wunsch nach dem Gewinn einer Menge Geld, die Menschen in die Glücksspielmetropole bringt.

7. ABBA – The winner takes it all

Selbst die schwedischen Weltstars der Band ABBA haben einen Song rausgebracht, in dem es um Glücksspiel geht. In „The winner takes it all“ wird das Glücksspiel, wie in vielen anderen Liedern mit der Liebe verglichen.

8. Megadeth – Train of Consequence

1994 brachte die Metal Band Megadeth den Song „Train of Consequence“ heraus. In diesem besingen sie die negativen Auswirkungen des Glücksspiels, da der Erzähler, ein Spieler, immer mehr vertrauen in die Menschen in seinem Umfeld verliert, weil sich alle nur Geld von ihm leihen wollen.

9. Motörhead – Aces of Spade

„Aces of Spade“ von Motörhead geht über das Glücksspiel Black Jack und ist eine Liebeserklärung an die Karte Pik Ass. Der Sänger der Band hat selber gerne im Casino gespielt, allerdings lieber an Spielautomaten als Black Jack, Poker und Co.

10. Die toten Hose – Liebesspieler

Das letzte Lied auf der Liste der besten Casino-Lieder aller Zeiten ist „Liebesspieler“ von den toten Hosen. Darin erzählt der Sänger Campino die Geschichte von Liebesspieler, einem Pferd, auf das er all sein Geld beim Pferderennen setzt um seine Angebetete für sich zu gewinnen. Das Pferd wird am Ende allerdings nur zweiter und seine geliebte lässt den Erzähler abblitzen. (KTAD)