Home Workout Utensilien, die jeder zu Hause hat

25.06.2021 05:30 Uhr

Workouts und Home Workouts liegen voll im Trend. Nicht zuletzt durch die Corona Krise, in der nahezu alle Fitnessstudios schließen mussten, hat sich das Home Workout bei vielen Menschen als Trainingseinheit durchgesetzt. Doch welche Utensilien werden für das perfekte Home Workout benötigt und welche davon sollte man immer zwingend zuhause haben?

Die Beantwortung dieser Fragestellungen steht im Mittelpunkt des nachfolgenden Berichtes. Auch für bisher Unerfahrene im Bereich des Workouts und des Home Workouts ist der nachfolgende Artikel durchaus interessant. Die besten Home Workouts 2021 werden hierbei ebenfalls vorgestellt.

Was versteht man unter einem Workout?

Das Wort „Workout“ lässt sich aus dem Englischen ableiten und bedeutet so viel wie die sportliche Betätigung nach einem Arbeitstag.

Darunter fallen somit bestimmte Trainingseinheiten im Bereich der Ausdauer und der Kraft, die mit gezielten Übungen trainiert werden sollen. Auf diese Art und Weise tut man etwas positives für Körper und Geist und kann dadurch erheblich profitieren. Ein regelmäßiges Training von 30 Minuten reicht dabei häufig schon aus, um einen positiven Effekt zu erzielen.

Insbesondere im Internet gibt es zahlreiche Vorschläge für produktive Workouts, die sich an unterschiedliche Gruppen von Anfängern bis hin zu Profis richten. Die Übungen sind häufig recht einfach gehalten und lassen sich somit auch zu Hause durchführen – deshalb auch der Name „Home Workout“.

Welche Utensilien werden benötigt?

Je nach Art und Umfang des Trainings können unterschiedlichste Utensilien in das Training einbezogen werden. Natürlich gibt es auch zahlreiche Übungen wie das Ausführen von Liegestützen, bei dem keine Utensilien benötigt werden. Diese haben jedoch häufig nur eine beschränkte Wirkung, sodass man auch verschiedene Utensilien in den Trainingsprozess beim Home Workout miteinbeziehen sollte. Diese kosten häufig nur wenige Euros und sind in vielen Fällen in jedem Haushalt verfügbar.

Faszien Rolle

Ein beliebtes Trainingsmittel ist die durchaus bekannte Faszienrolle. Mithilfe einer solchen Rolle lassen sich Verspannungen und Muskelschmerzen in fast allen Bereichen des Körpers bearbeiten. So lässt sich mit diesem praktischen Hilfsmittel beispielsweise der Rücken aber auch die Beine und Füße schnell und unkompliziert bearbeiten.

Hantel

Eines der klassischen Trainingsmittel für das Home Workout ist die Hantel. Mithilfe einer Hantel lassen sich Kraft- und Ausdauerübungen ausführen und die Muskeln werden positiv bearbeitet. Als Anfänger sollte man mit leichten Hanteln anfangen und sich nach und nach steigen. Auf diesem Wege hat man gleichzeitig eine positive Trainingskontrolle.

Eine weitere Abwandlung von einer klassischen Hantel ist die sogenannte Hantelscheibe. Bei dieser werden unterschiedliche Hantelscheiben miteinander verbunden, um auf diesem Wege stetig das Gewicht zu erhöhen.

Matte

Was jeder für ein Home Workout zu Hause haben sollte, ist eine Matte. Mithilfe einer solchen Matte lassen sich unterschiedlichste Bodenübungen ausführen. Auf diesem Wege lassen sich die Übungen in den meisten Fällen deutlich besser und vor allem für den kompletten Körper auch angenehmer ausführen, als wenn man die Übungen auf dem kalten Wohnungsparkett ausführt.

Zudem kann die Matte auch für Outdoor-Einsätze verwendet werden.

Springseil

Ein weiteres nützliches Utensil ist das Springseil. Mithilfe eines solchen Springseiles lassen sich Ausdauer- und Kraftübungen problemlos durchführen. Gleichzeitig schult man auf diesem Wege seine Koordination und seine Beinkraft. Das Springseil lässt sich sowohl Indoor als auch Outdoor verwenden und ist somit der optimale Begleiter für jede Trainingseinheit. Darüber hinaus liegen die Kosten für ein solches Springseil bei wenigen Euro.

Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass ein Home Workout durchaus ein interessantes Hobby ist. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kann man sich schnell und ohne großen Aufwand sportlich betätigen und dieses ganz unabhängig von dem Wetter, welches vorherrscht. Sowohl Indoor als auch Outdoor lassen sich die Übungen ausführen. Darüber hinaus ist kein umfangreiches Equipment notwendig. Für 50-60 Euro kann man sich eine komplette Ausrüstung für das Home Workout kaufen, mit der man unterschiedlichste Einheiten ausführen kann.

Auf diese Art und Weise erspart man sich das teure Fitnessstudio und im Gegensatz zu anderen Hobbys sind die hierbei entstehenden Kosten sehr überschaubar.

In der Summe ist es also ein empfehlenswertes Hobby, welches wahrscheinlich auch noch in Zukunft immer beliebter werden wird.

