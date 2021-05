„Hyper hyper“: Darum macht Scooter Werbung für Hyperino

Hyperino-Werbung mithilfe von H.P. Baxxter der Band Scooter

16.05.2021 08:56 Uhr

In der Werbung war Strato bislang vor allem dadurch bekannt, dass es dem Internet ein Gesicht gegeben hat: Zunächst hat der dicke, etwas tollpatschige Mr. Internet die Strato-Produktwelt angepriesen, später tauchte dann Mr. Strato als personifiziertes Produktversprechen auf.

Inzwischen wurde der Markenbotschafter durch das Testimonial von H. P. Baxxter abgelöst. Dabei scheint sich die Nutzung von Strato zu lohnen, denn es lässt einfach und schnell nutzen, darüber hinaus ist es nicht leise – denn H. P. Baxxter trommelt mit seinem Schlachtruf „Hyper, Hyper“ für das Online-Casino. Die Werbung macht dabei der bekannteste deutsche Rave-Musiker, der wohl am besten dafür geeignet ist.

Der Techno-Frontmann der bekannten Elektroband Scooter ist das neueste Aushängeschild des eigenen Casinos, er wird das Online Casino nach außen repräsentieren und Werbung machen. Aufgrund seiner beeindruckenden Musik ist der Sänger durchweg beliebt und passt sehr gut zum Online-Casino. Zudem wird diese Werbemöglichkeit auch beim Casino Hyperino angewandt. Knackpunkt, an dem sich niemand stört: Der Scooter-Sänger ist aktuell laut, aufmerksamkeitsstark und zusätzlich noch für die TV-Werbung für das Online-Casino Hyperino im Einsatz. Diese Werbung macht das Online-Casino bei seinen Anhängern noch beliebter und bekannter.

„Hyper, Hyper“ – die aktuelle Werbung des Hyperino Online-Casinos

Das Online-Gaming im Hyperino Casino wird immer beliebter, da viele Kunden mit dem Angebot des Casinos zufrieden sind. Das lizenzierte Online-Casino legt hohen Wert darauf, die Spieler, die darin spielen, rundum vor möglichem Missbrauch zu schützen. Dies wird nicht nur durch eine transparente Arbeitszeit, sondern auch Fairness erreicht.

Spieler, die über casino.online/de/ spielen, brauchen daher keine Angst zu haben, dass es zu Problemen kommt oder ihre Daten in irgendeiner Weise misshandelt werden. Alle Details und weitere Funktionen können über die Webseite von eingesehen werden. An dieser Stelle sind die wichtigsten Fakten zusammengefasst:

1. Große Auswahl an Slot-Spielen

Insgesamt gibt es dort sowohl die klassischen und spannenden Slot-Spiele, die teilweise von hochwertigen Herstellern wie NetEnt und eine große Auswahl an ganz unterschiedlichen Spielmaschinen zur Verfügung stehen. So findet wohl jeder ein Spiel, das seinem Geschmack entspricht.

2. Online-Casino von klassischen Casinospielen

Wer gerne die klassischen Casinospiele – wie Roulette, Poker oder Black Jack – spielt, kann auch hier die Dienste des Hyperino Casinos nutzen. Teilweise stehen die Online-Casino-Tischspiele auch als Live-Casino-Spiele zur Verfügung, sodass das Spiel realitätsnäher wird.

3. Einfache Nutzbarkeit und guter Tarif

Die Spiele, die über das Hyperino Online-Casino gespielt werden können, lassen sich einfach einsetzen und es gibt auch einen guten Bonus als Gewinn. Aufgrund der gut entwickelten Technologie können die Spiele auf der Plattform gut gespielt werden.

Nun stellt sich die Frage, welche Entscheidungsfaktoren für die Gamer am besten genutzt werden sollten. Hier wäre es sinnvoll, zuvor die Arten der Spielquoten zu ermitteln und herauszufinden, ob das Spielen der Spiele Spaß macht. Beide Faktoren sind genauso wichtig, um zu ermitteln, ob das Slot-Game das geeignete Spiel ist. Schließlich ist und bleibt das Wichtigste die Freude!

Hyperino gehört zu den besten Online-Casinos

Das Online Hyperino Casino verfügt wohl über das beste Angebot an unterschiedlichen Spielen, allerdings müssen alle Gamer mindestens 18 Jahre alt sein und genau Bescheid wissen, wie alles funktioniert. Nach jahrelanger Erfahrung hat sich gezeigt, dass die Online-Webseiten sich an den vielseitigen Informationen der Casino-Website und den großzügigen Boni festmachen.

Das Online-Casino von Hyperino wurde genau getestet und es konnte ermittelt werden, dass es gleich in mehreren Bereichen an der Spitze stand. Es punktet durch seine Vielfalt an unterschiedlichen Spielen, der schnellen Nutzbarkeit und der hohen Geschwindigkeit. Aufgrund der Lizenz der „Malta Gaming Authority“ (kurz MAG) bietet das Online-Casino einen hohen Schutz der Spieler.

(KTAD)