Playstation & Co.: Das muss man beim Kauf einer Spielkonsole beachten

30.08.2021 05:45 Uhr

Nicht erst seit Corona, Dauer-Lockdown und zu viel Zeit Zuhause befinden sich Videospiele in so ziemlich jeglicher Form auf dem Vormarsch. Kein Wunder, schließlich bietet dies den Spielern die Möglichkeit, in ihrer Freizeit abzuschalten und gemeinsam im Internet mit Freunden zu spielen, ohne die eigenen vier Wände dafür verlassen zu müssen.

Gerade für technisch weniger versierte Nutzer bieten sich hier eine Menge Vorteile, die einem das Leben einfacher machen. So kann beispielsweise nach dem Erwerb eines Spiels direkt losgespielt werden, ohne sich zuvor überlegen zu müssen, ob das Gerät die technischen Anforderungen des jeweiligen Spiels erfüllen kann. Durch das an den Controller angepasste Interface, welches eine Spielkonsole dem Nutzer bietet, ist auch die Bedienung an sich sehr intuitiv und ohne großes technisches Vorwissen problemlos zu bewältigen.

Gerade für technisch weniger versierte Nutzer bieten sich hier eine Menge Vorteile, die einem das Leben einfacher machen. So kann beispielsweise nach dem Erwerb eines Spiels direkt losgespielt werden, ohne sich zuvor überlegen zu müssen, ob das Gerät die technischen Anforderungen des jeweiligen Spiels erfüllen kann. Durch das an den Controller angepasste Interface, welches eine Spielkonsole dem Nutzer bietet, ist auch die Bedienung an sich sehr intuitiv und ohne großes technisches Vorwissen problemlos zu bewältigen.

Für den schnellen Spaß zwischendurch ist eine Spielkonsole also die ideale Möglichkeit, sich eine Menge Stress zu ersparen. Es gibt einige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie vorhaben, sich eine Spielkonsole anzuschaffen. Mitunter kann es nämlich gar nicht so einfach sein, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Konsole denn nun die richtige ist. In diesem Text erfahren Sie, worauf Sie bei der Entscheidungsfindung achten sollten.

Anforderungen an die Konsole

Die wichtigste Frage, die Sie sich im Vorfeld zuallererst stellen sollten, ist die nach den Anforderungen, die Sie an ihre zukünftige Spielkonsole stellen. Da die verschiedenen Konsolen der führenden Hersteller sich technisch voneinander in der Regel kaum unterscheiden, sind die Details bezüglich der Auflösung und derartiger technischer Details in der Regel zu vernachlässigen.

Anders sieht es da aber im Bereich Multimedia aus, da hier oft unterschiedliche Features geboten werden. Wenn Sie beispielsweise vorhaben, die Konsole auch als Abspielgerät für Blu Rays und dergleichen zu verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die Spielkonsole dies ermöglicht. Wenn Sie also mit festen Anforderungen an die Suche herangehen, dann sind sie natürlich schon einmal ein sehr guter und wichtiger Indikator auf Ihrem Weg zum Kauf.

Spielkonsolen in Ihrem Freundeskreis

Die Möglichkeit nahezu, alle Games online im Multiplayer mit Spielern aus der ganzen Welt zu spielen, bieten eigentlich alle modernen Spielkonsolen. Daher ist dies kein Faktor für die Suche nach einem passenden Modell. Wenn Sie sich allerdings auch gerne mit Freunden und Bekannten aus dem echten Leben vernetzen und gemeinsam über das Internet spielen, dann sollten Sie in Betracht ziehen, welche Konsolen Ihre Freunde haben.

In der Regel ist das nämlich eine wichtige Frage, da die meisten Spiele es nur erlauben, Spieler mit der gleichen Konsole online anzutreffen. Es gibt allerdings auch immer mehr Spiele, deren Multiplayer Lobbys über die Grenzen einer Konsole hinweg funktionieren, sodass auch Spieler mit verschiedenen Systemen aufeinandertreffen können. Wenn Sie mit ihren Freunden also lediglich ein Spiel spielen, auf das dies zutrifft, müssen Sie sich auch hier keine Sorgen machen.

Einige Spiele erscheinen exklusiv für eine Spielkonsole

Besonders ärgerlich wäre es, sich für eine Konsole zu entscheiden und dann mit der Zeit zu bemerken, dass die Spiele, die Sie gerne darauf spielen würden, gar nicht erhältlich sind. Dies liegt daran, dass einige Titel exklusiv an bestimmte Konsolen gebunden sind und daher nur für diese erscheinen. In der Regel sind das Spielreihen, die häufig bereits schon Millionen von Spielern haben, sodass es nicht schwer ist, diese Exklusivtitel in Erfahrung zu bringen.

Die Hersteller der Konsolen werben in der Regel nämlich auch mit diesen Titeln als Ihre Zugpferde. Wenn Sie Fan einer bestimmten Spielreihe sind, die nur für eine bestimmte Konsole entwickelt wird, dann kommen Sie nicht umhin, sich für die jeweilige Konsole zu entscheiden.

Achten Sie auf unterschiedliche Varianten bei den Konsolen

Ein weiterer Punkt, der insbesondere dann in den Fokus rückt, wenn Sie sich für einen Hersteller entschieden haben, ist, welche Edition Sie erwerben möchten. In der Regel kommen die Konsolen nämlich in verschiedenen Varianten auf den Markt. Über die Jahre werden die Systeme nämlich immer wieder im kleinen Rahmen angepasst. Häufig werden die neueren Modelle dann auch kompakter gestaltet, sodass sie immer weniger Platz benötigen. Gleichzeitig werden sie technisch auch stärker. Während alle Variationen einer Konsole die gleichen Spiele darstellen können, so sind die neueren Modelle in der Regel aber schneller, sodass beispielsweise das Hochfahren der Konsole schneller geschieht.

Die Frage nach der Edition einer Konsole ist immer auch eine Frage des Budgets. Je neuer eine Edition nämlich ist, desto höhere Kosten erwarten den Käufer dementsprechend aber auch. Wenn Sie beim Kauf Geld sparen möchten, ist es also eine durchaus gute Idee, auf eine ältere Edition zurückzugreifen, mit der Sie die gleichen Games spielen können, jedoch weniger zahlen.

Der Controller

Mitunter einer der wichtigsten Punkte beim Spielen an einer Konsole ist der Controller. Schließlich wird über diesen alles gelenkt. Daher ist es beim Spielen wichtig, dass der Controller gut in der Hand liegt. Ist dies nicht der Fall, wird das Spielen nach einer Weile unangenehm für die Hände. Daher sollten Sie im Vorfeld verschiedene Controller in die Hand nehmen. Dies können Sie in vielen Elektronikläden tun.

Warten Sie den richtigen Zeitpunkt für den Kauf ab

Wie bei quasi allen Anschaffungen gilt auch bei Spielekonsolen: Geduld zahlt sich aus. Wenn Sie also ein wenig Geduld mitbringen, dann können Sie beim Kauf mitunter eine Menge Geld sparen. Bei Spielkonsolen geht es dabei nicht nur um Rabattaktionen, bei denen der Preis für die Konsole an sich reduziert wird. Die Konsolen werden häufig nämlich auch in sogenannten Bundles verkauft, bei denen neben der Spielkonsole auch noch ein Spiel enthalten ist.

In einigen Fällen können Sie so auch direkt mehrere verschiedene Spiele erhalten, die der Konsole beiliegen. Insbesondere, wenn Sie ein bestimmtes Spiel spielen möchten, kann es daher eine sehr interessante Möglichkeit sein, dieses in einem Bundle zusammen mit der Konsole zu erwerben. Dabei kann in der Regel nämlich auch eine Menge Geld gespart werden. (KTAD)