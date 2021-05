So ticken Sie richtig: Das sind die neuesten Uhrentrends

01.05.2021 05:46 Uhr

In Zeiten von Smartphones ist sie eigentlich überflüssig, trotzdem erfreut sich die Armbanduhr nach wie vor großer Beliebtheit. Denn der moderne Zeitmesser ist nicht nur Statement, Schmuckstück und Statussymbol, sondern oft auch genau so smart wie das besagte Phone. Wir zeigen die neuesten Uhrentrends für jedes Handgelenk.

Die Firma Garmin etwa ist ein bekannter Uhrenhersteller aus der Schweiz, der über ein vielfältiges Sortiment verfügt. Wir verraten, was die Uhren so besonders macht und welche unterschiedlichen Modelle aktuell auf dem Markt sind.

Außerdem verraten wir Ihnen, wie lang die Garantie der einzelnen Garmin Uhren von Uhrencenter ausfällt, was genau es mit Garmin connect auf sich hat und alle weiteren Infos rund um die praktischen Accessoires.

Garmin Fenix: Der Allrounder unter den Sportuhren

Eine der beliebtesten Serien aus dem Hause Garmin ist sicherlich Fenix. Die verschiedenen Modelle dieser Serie werden von vielen Sportlern getragen und verfügen über ein innovatives Design. Darüber hinaus wirken sie ziemlich robust und die Knöpfe lassen sich einfach bedienen. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Ausführungen der Fenixserie, wobei die neuesten Varianten über praktische Outdoorkarten verfügen und komplett ohne Smartphone funktionieren.

Diese kommen insbesondere Wanderern und Joggern entgegen, die sich regelmäßig längere Zeit in der Natur aufhalten und dort eine praktische Orientierungshilfe benötigen. Darüber hinaus verfügen die neueren Fenix-Modelle auch über einen MP3-Player und ein hauseigenes Bezahlsystem namens Garmin Pay. Somit handelt es sich um echte Allrounder, die in vielen Situationen des Alltags praktisch sein kann.

So finden Sie das passende Modell

Der Uhrenhersteller Garmin bietet viele unterschiedliche Modelle aus Metall, Glas oder Holz an. Unter anderem ist er auch für seine hochwertigen GPS-Geräte bekannt. Bei so einer großen Auswahl an Uhren für das Handgelenk oder die Wand, ist es gar nicht so einfach, die passenden Ausführungen für die eigenen Zwecke zu finden. Daher bieten wir Ihnen in den folgenden Zeilen einige nützliche Hilfestellungen.

Begeisterte Läufer finden neben der Fenixserie auch noch passende Modelle in den folgenden Serien:

Venu

Vivoactive

Vicosport

Tactix

Instinct

Descend

Die oben genannten Serien bestehen aus unterschiedlichen Materialien und verfügen über hochwertige und gut erkennbare Zeiger. Zudem handelt es sich um sogenannte Multisport-Uhren mit robustem Armband, die sich sehr vielseitig einsetzen lassen. Wer sich in erster Linie im Wasser aufhält, sollte sich einmal die Modelle Forerunner 945 und Forerunner 935 genauer ansehen.

Für jede Sportart das passende Accessoire

Als praktische Taucheruhr hat sich dagegen die Descent Mk1 in Schwarz einen Namen gemacht. Darüber hinaus finden auch Golf-Fans im Sortiment von Garmin einige passende Modelle, wie zum Beispiel die sogenannten Approach-Uhren. Schauen Sie sich doch einmal in Ruhe im Sortiment von des Uhrencenters um und finden Sie so die passende Retro Garminuhr für Ihre Zwecke und zu jedem Outfit. Auch wenn Sie auf der Suche nach einer Smartwatch sind, finden Sie die passende Ausführung.

Wie lange hat eine Garmin-Uhr Garantie?

Garmin gewährt seinen Kunden auf seine Produkte eine Garantie von einem Jahr, die ab dem Kaufdatum gilt. Dabei werden alle Material- und Verarbeitungsfehler beachtet. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich auf der Homepage des Anbieters die Garantiebestimmungen durchlesen. Wenn es sich um eine Online-Reparaturanfrage handelt, suchen Sie dagegen das Support-Center Garmin auf.



Garmin Connect – die hauseigene Software Plattform

Was ist Garmin Connect? Bei Garmin Connect handelt es sich um die hauseigene Software Plattform des Uhrenherstellers. Auf dieser lassen sich die Daten unterschiedlichster Smartwatches und Sportuhren auswerten und verwalten. Zudem können Sie dort auch Updates durchführen und ihr Modell damit auf dem neuesten Stand halten. Alternativ installieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet einfach die passende App, die App Store von Apple oder auch im Play Store von Google kostenlos herunterladen können.

Die Desktop-Version ist genauso wie die mobile Version sehr übersichtlich gestaltet, sodass Sie sich schnell zurechtfinden. Mit Garmin Connect können Sie sich unter anderem die GPS-Daten sowie auch die Leistungsdaten Ihrer letzten Ausflüge anzeigen lassen, wie zum Beispiel die zurückgelegten Kilometer, die Höhenmeter oder die verbrauchten Kalorien.

Garmin verfügt über ein sehr großes Sortiment an Original Uhren und bringt regelmäßig neue Modelle auf den Markt.