Entschuldigung für Sexpuppen im Fußballstadion

Creare atmosfera in uno stadio vuoto non è facile. Tra iniziative e proposte, l'idea del @fcseoul non può non spiccare. I coreani hanno giocato l'ultima partita contro il Gwangjiu con 30 bambole gonfiabili sugli spalti, 28 donne e 2 uomini. La squadra è stata criticata ma ha risposto dicendo di non essersi servita di bambole create a scopo sessuale, piuttosto di manichini molto realistici. Dalcom, società che ha prodotto questi manichini, è solita produrre però anche sex toys, e la scelta di avere una grande maggioranza di figure femminili non ha aiutato la difesa della squadra di calcio della capitale.