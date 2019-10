Pamela Reif startet mit neuer Workout-Serie bei YouTube

Mit ihren millionenfach angesehenen Workout-Videos und über 4,3 Millionen Instagram-Followern ist sie Deutschlands erfolgreichste Fitness-Influencerin und ziert das aktuelle Cover des Forbes Magazine, nun geht Pamela Reif (23) konsequent den nächsten Schritt: Gestern startete die 23-Jährige mit „get active by Pamela Reif“ eine neue Workout-Serie in ihrem YouTube-Kanal.

Statt bisher in unregelmäßigen Abständen, wird es zukünftig zweimal im Monat einen neuen Workout von und mit Pamela Reif geben.

Alles für den Summer-Body 2020

Die Videos sind kostenlos, jederzeit abrufbar und leicht zugänglich – der perfekte Alltagsbegleiter für alle, die sich daheim unkompliziert fit halten und dabei auf die große Erfahrung Pamela Reifs zurückgreifen wollen.

„get active by Pamela Reif“ kommt in wechselnden Formaten. Los ging es mit dem „Choreografie Workout“, der jeweils für die Länge eines Songs (z.B. im aktuellen Video zum Track „South Of The Border“ von Ed Sheeran) läuft und genau auf diesen abgestimmt ist.

Im Kontrast dazu wird es ihre klassischen Workouts geben, die innerhalb von 10 – 30 Minuten die Muskeln zum Brennen bringen.

Pamela Reif kommentiert: „Ich freue mich riesig darauf, mit ‚get active by Pamela Reif’ eine persönliche Fitnesstrainerin für meine Community, Sportbegeisterte (und alle, die es werden wollen) zu sein. Lasst uns gemeinsam etwas für unsere Gesundheit, unseren Körper und unser Wohlbefinden tun!“