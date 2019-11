Stolze Mama: Steffi Grafs Sohn Jaden startet Sportkarriere

Beide Eltern waren Weltstars des Tennis. Nun will auch der Sohn von Steffi Graf (50) und Andre Agassi (49) sportlich voll durchstarten. Allerdings mit einem ganz anderen Sport als seine berühmten Eltern.

Jaden Gil Agassi ist gerade einmal 18 Jahre alt, weiß aber schon ganz genau, wo er hin will. Der junge Mann aus der Familie weltbekannter Sportler will sich als Baseball-Star in den USA einen Namen machen. Soeben schrieb sich der Promi-Nachwuchs an der Universität von South Carolina ein, um dort seine Karriere als Profi-Baseballer zu beginnen.

Baseball statt Tennis

Ein vielversprechender Start für den jungen Mann, der jetzt schon als einer der besten Spieler seines Jahrgangs in den gesamten USA gilt. Laut ‚Bild‘-Zeitung, soll er zu einer unglaublichen Wurfgeschwindigkeit von etwa 150 Kilometern pro Stunde fähig sein.

Und das obwohl sich der disziplinierte Teenager, erst vor wenigen Monaten einer komplizierten Operation am Arm unterzogen hat.

Schwere Operation am Arm

Nicht wegen einer Verletzung. sondern aus freien Stücken entschied sich Jaden für die sogenannte „Tommy John Surgery“. Bei diesem Eingriff wird ein Stück Sehne in den Ellbogen transplantiert. Damit soll der berufsbedingt, frühzeitige Verschleiß der Arme zumindest verlangsamt werden.

Diese präventive Maßnahme geht jedoch natürlich mit einem an den Kräften zerrendem Reha-Training einher. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll er aber mit einer hervorragenden Trainerin gearbeitet haben, sodass der weiteren Karriere nun nichts mehr nichts mehr im Wege steht.

Mit dem Beginn an der Universität startet Jaden nicht nur beruflich, sondern auch privat ein neues spannendes Kapitel. Denn nit dem Umzug nach South Carolina verlässt der Teenager nicht nur seine Heimatstadt Las Vegas, sondern auch das geschützte Nest von Mama und Papa.