Video: Alles Gute, Loddar! Fußball-Legende Matthäus wird 60

19.03.2021 21:10 Uhr

Lothar Matthäus steht vor einem großen Jubiläum: Er feiert seinen 60. Geburtstag. Im Video verrät der Rekordnationalspieler Anekdoten, beispielsweise wie er Maradona absagte.

Als Fußballer war er einer der besten Spieler der Welt, doch in der Heimat wurde er oft belächelt. Die Rede ist von Lothar Matthäus. Jetzt wird der Rekord-Nationalspieler 60. Grund genug, auf die Höhen und Tiefen seiner bewegten Karriere auf dem Platz und daneben zu blicken.

Das ist Lothar Matthäus

Lothar Herbert Matthäus, geboren am 21. März 1961 in Erlangen, aufgewachsen in Herzogenaurach, gelernter Raumausstatter, fünfmal verheiratet, Vater von vier Kindern, wird am Sonntag 60 Jahre alt. Er hat 150 Länderspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritten und an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen, er wurde, als Weltmeister 1990, zum besten Fußballer auf dem Globus gekürt.

In Italien ist Loddar „Il Grande“

Matthäus spielte für Bayern München und Inter Mailand. „Il Grande“, der Große, heißt er noch heute in Italien, gelegentlich erwähnt er das selbst, weil er weiß, dass sein Ruf in der Heimat ein anderer ist.

