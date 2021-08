„5 Senses for Love“: Mehmet getrennt von Sabrina! Das sagt er zu den Vorwürfen

19.08.2021 14:14 Uhr

Mehmet und Sabrina fanden sich bei der neuen Sat.1-Datingshow "5 Senses for Love" und heirateten als einziges Paar am Ende der ersten Staffel. Nun haben sie sich getrennt und sie macht ihm schwere Vorwürfe. Das sagt er dazu!

Bei „5 Senses for Love“ waren sie DAS Traumpaar: Mehmet und Sabrina wirkten wie füreinander bestimmt. Noch vor der Hochzeit zog Mehmet aus dem Süden zu seiner Sabrina in den Norden.

Sabrina macht ihm Vorwürfe

Doch nun bröckelt die Heile-Welt-Fassade, denn das Paar hat sich getrennt. Und nicht nur das, sie macht ihm auch heftige Vorwürfe. Auf Instagram berichtet sie: „So viele Menschen haben mir geschrieben, haben mich gewarnt.“

Und weiter: „Es sind Dinge, hätte ich die vorher gewusst, hätte ich diesen Mann im Leben nicht geheiratet und er wusste es, ich habe es ihm gesagt. Ich würde belogen, betrogen, hintergangen und allein gelassen!“

Das sagt Mehmet

Mehmet ist vor drei Wochen wieder in seine Heimat Reutlingen gezogen! Was genau vorgefallen ist und vor was Sabrina gewarnt wurde, gab sie nicht preis, jedoch meldet sich nun Mehmet selbst zu den Vorwürfen.

Doch im Gegensatz zu seiner Noch-Frau hält er sich mit den Details sehr bedeckt und erklärt nüchtern: „Es gibt viele Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, das ist ein solches Thema.“

Ein Dementi klingt anders

Er kündigt aber an, sich zu dem Thema noch äußern zu wollen: „Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich mich dazu äußern, aber es ist einfach noch nicht dieser Zeitpunkt.“

Ein Dementi der Anschuldigungen klingt jedoch anders und er betont am Ende noch einmal: „Ich bin eine schwierige Person, ganz klar. Ich suche nicht die Schuld nur bei mir.“

Es bleibt also weiterhin spannend bei Mehmet und Sabrina…

(TT)