Alessia Herren knallhart: „Jasmin hat meinen Vater Willi auf dem Gewissen“

Alessia Herren: „Jasmin hat meinen Vater Willi auf dem Gewissen"

01.09.2021 12:57 Uhr

Alessia Herren rückt endlich mit der Sprache raus: Aus diesen Gründen hasst sie die Ex-Frau ihres Vaters Willi Herren: Die „Kampf der Realitystars-Teilnehmerin" wirft Stiefmutter Jasmin vor, Willis Tod auf dem Gewissen zu haben. Die Gründe: Affären, Fame-Geilheit und Geldgier. Hat Jasmin Willi in seiner Todesnacht sogar sterben lassen?

Alessia Herren (19) erhebt gerade auf Instagram schreckliche Vorwürfe gegen ihre Ex-Stiefmutter Jasmin Herren (42): „Jasmin hat in der Todesnacht mit meinem Vater telefoniert, und trotzdem keinen Notarzt gerufen.“ Wenn die Vorwürfe stimmen, wäre Jasmins Verhalten tatsächlich unfassbar fahrlässig. Aber nicht nur das: Angeblich ist Willi rückfällig geworden, weil Jasmin ihm eine Affäre gestand. Alessia, die aktuell bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen ist, hat sich auf Instagram knallhart über ihr Stiefmonster ausgelassen.

Jasmin hat Willi Herren vielleicht in der Todesnacht sterben lassen

Der wohl unfassbarste Vorwurf in Alessia Herrens aktuellem Instagram-Beitrag: Stiefmutter Jasmin habe in der Todesnacht mit Willi videotelefoniert. Jasmin selber hat oft erwähnt, dass sie das Drama bereits hat kommen sehen. Alessia fragt sich nun, warum Jasmin dann nichts getan hat, um das Desaster abzuwenden? Wieso hat sie in der Nacht, in der Willi starb, keinen Notarzt gerufen, keine Freunde oder Familie über Willis Zustand informiert?

Jasmins Affäre mit Willis bestem Freund?

Es geht noch weiter: Alessia behauptet, dass Jasmin Willi in der tragischen Nacht Screenshots geschickt hat, die angeblich eine Affäre zwischen ihr und Willis bestem Freund beweisen sollten. Die Screenshots wurden laut Alessia von Jasmin selbst gefälscht.

Ganz schön mysteriös – es stellt sich auch die Frage, was eine solche Schandtat Jasmin Herren für einen Vorteil gebracht haben sollte?

Willi Herren hat Jasmin gehasst – und die Scheidung eingereicht

Jasmin hat kürzlich offiziell gebeichtet, dass sie und Willi wieder vorhatten zusammen zu kommen. Alessia bezichtigt sie nun der Lüge: Ihr Vater Willi hatte schon längst die Scheidung eingereicht. Sie habe alle Screenshots gesehen, die Willi seiner Scheidungsanwältin vorgelegt hat. Darin zu sehen: Schlimme Vorwürfe, Intrigen und Verhaltensweisen von Jasmin, die ihn letztendlich zu dem Entschluss getrieben haben, sich scheiden zu lassen.

Nicht nur seine Anwältin wusste Bescheid: Willi hat auch seinen besten Freunden unter Tränen immer wieder erzählt, wie schlimm die Beziehung zu Jasmin war. Bei seiner Rückkehr von Promis unter Palmen war die gemeinsame Kölner Wohnung der beiden leer – das spricht eigentlich alles stark für eine Trennung, obwohl Jasmin etwas anderes behauptet.

Willi war vor seinem Tod bereits in einer neuen Beziehung

Aber nicht nur die angeblich lieblose Ehe der beiden Schlager-Sänger war ausschlaggebend für die Scheidung – Alessia sagt, dass Willi bereits über beide Ohren in eine neue Frau verliebt war und sie sogar seiner Familie vorgestellt hat. Willi Herren war laut Alessias Angaben wohl schon lange vor seinem Tod nicht mehr in Jasmin verliebt. Sind die aktuellen Fremdgeh-Vorwürfe des Schauspielers dann vielleicht gar keine, Wenn Willi und Jasmin in der Zeit gar nicht mehr zusammen waren?

Jasmin hat Willis Tod an die Medien verkauft

Jasmin hat erst vor kurzem ein langes Interview für die „Bild“-Zeitung abgegeben, in dem sie sich zu den Fremdgeht-Vorwürfen ihres Ex-Mannes äußert. Sichtlich gefasst beteuert die Blondine im Live-Interview ihre Liebe zum Schlager-Sänger, dass sie trotzdem keinen Groll gegen ihn hegt, weil er sie ja geheiratet habe. Sie wusste angeblich nichts von den zahlreichen Affären, bis ihr jetzt die ganzen Fotos auf Willis Computer gezeigt wurden.

Schon 2019 wurde bekannt, dass Willi Jasmin 1,5 Jahre mit seiner Managerin Jana Windolph betrogen hat. Dass Jasmin von den anderen Affären nichts gewusst haben soll, ist wohl ziemlich unwahrscheinlich. Auch im Bild-Interview wirkt sie sehr nüchtern und alles andere als überrascht oder getroffen von den neuen Beweisen.

Jasmin ist nur aufs Geld aus – und geht dafür über Leichen

Nicht nur im aktuellen Interview spricht Jasmin über Willi und ihre Beziehungsprobleme. Alessia behauptet, mit Bild gesprochen zu haben – ihr wurde dort versichert, dass Jasmin selbst die Zeitung angerufen habe. Auch damals für die Fotos beim Besuch von Willis Grab, sei sie zuerst auf die Journalisten zugekommen.

Noch viel schlimmer: Alessia ist sich sicher, dass Jasmin die schrecklichen Fotos aus Willis Wohnung an die Zeitung verkauft hat. Kein anderer hätte die Wohnung betreten können und die Alkoholflaschen und Drogen in dem verwüsteten Chaos fotografieren können.

Jasmin wusste von Willis Tod, noch vor allen anderen

Als Willi leblos in seiner Wohnung aufgefunden und die Familie informiert wurde, habe Jasmin gleich einen Anruf von Willis Bruder erhalten. Alessia berichtet, dass Jasmin am Telefon so getan habe, als wüsste sie nichts von Willis Tod. Im Nachhinein hat Jasmin auch noch offiziell berichtet, dass sie von Willis Tod mal von den Medien und dann doch wieder von Willis Managerin erfahren habe – und keineswegs von Familienmitgliedern.

Hat Alessia gelogen? Die Anschuldigungen gehen aber noch weiter.

Jasmin war Tatverdächtige in Willis Tod

Jasmins Verhalten hat anscheinend auch die Polizei aufhorchen lassen – diese ermittelte nämlich wegen Fremdverschulden in Willis Tod und durchforstete Nachrichten und Fotos des Ehepaares. Auch hat Jasmin am Tag von Willis Tod eine Instagram-Story mit dem Titel „Still Alive“ (Zu deutsch: Immer noch am Leben) gepostet. Extrem verdächtig in den Augen von Alessia Herren.

Angeblich war Jasmin sogar Schuld am Untergang seines Reibekuchen-Trucks. Willi habe Alessia erzählt, dass er sich sicher sei, dass Jasmin damals das Ordnungsamt auf ihn gehetzt habe. Der Foodtruck sollte den Schauspieler aus der Insolvenz retten. Nach seinem Tod ist der Wagen unter mysteriösen Umständen abgebrannt.

Kann man Alessias Aussagen Glauben schenken?

Die Umstände um Willis Tod sind nach wie vor nicht ganz geklärt, viele wollen Antworten. Aber vor allem die Familien haben Ruhe und Pietät verdient. Jasmin gehört auch dazu – und bis sich die ehemalige Frau von Willi Herren nicht zu den Anschuldigungen äußert, bleibt es abzuwarten. Einige von Alessias Vorwürfen scheinen jedenfalls ein wenig aus der Luft gegriffen zu sein, die krassen Anschuldigungen zu Jasmins Schuld an Willis Tod entbehren jeglicher Beweise. Vielleicht ist Instagram auch nicht die optimale Plattform für solche Anschuldigungen.