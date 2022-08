Wer mit wem? Alex Hindersmann bestätigt Romanze mit dieser RTL-Moderatorin

Paul Verhoben | 13.08.2022, 14:03 Uhr

Laura Papendick und Freund Alexander Hindersmann

Gerüchte gab's schon länger: Ex-Bachelorette-Kandidat Alexander Hindersmann macht seine Liebe mit Moderatorin Laura Papendick offiziell.

2018 kämpfte der Datingshow-Kandidat um das Herz von „Bachelorette“ Nadine Klein und erhielt schließlich die begehrte letzte Rose von der Junggesellin. Letztendlich scheiterte ihre Beziehung jedoch und Alex Hindersmann bändelte später unter anderem mit „Bachelor“-Finalistin Wioleta Psiuk an, mit der er sich 2020 eine öffentliche Schlammschlacht lieferte.

Neue Bildchen auf Instagram

Vor zwei Monaten bestätigte der 34-Jährige dann, dass er wieder frisch verliebt ist und mit seiner Freundin zusammenzieht. Um wen es sich dabei handelte, erwähnte Alex aber nicht – bis jetzt. In einem süßen Instagram-Post teilte der TV-Star eine ganze Reihe von Pärchenbildern mit seiner Herzensdame, bei der es sich um niemand anderem als RTL-Sportmoderatorin Laura Papendick handelt.

Die Turteltauben sind unter anderem bei Eis essen, wandern und kuscheln zu sehen.

Alex Hindersmann feiert Jahrestag seiner neuen Liebe

In der Bildunterschrift verriet Alex, dass das Paar bereits seit einer ganzen Weile liiert ist. „Jahrestag! Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin stolz auf dich, auf uns als Team“, schrieb der Influencer. Abschließend schob er eine romantische Liebeserklärung an seine Freundin hinterher: „Danke, dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann.“







Das ist Laura Papendick

Laura Papendick kommt von Sky Deutschland und Sport1. Dort moderierte sie die Shows „Bundesliga aktuell“, „Bundesliga Pur“ und war auch Co-Moderatorin bei „Doppelpass“. Seit Mai ist sie bei RTL. Für die Sender RTL und Nitro arbeitet sie als Moderatorin bei der UEFA Europa League und bei der Formel 1.

Bis Anfang 2021 war sie mit dem TV-Sportmoderator und -kommentator Olivier Zwartyes liiert. (Bang/K&T)