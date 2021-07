Andrej Mangold: So oft hat er aktuell Sex!

Andrej Mangold: Sooft hat er aktuell Sex!

20.07.2021 11:11 Uhr

Seit seiner Trennung von Jenny Lange ist Andrej Mangold Single. Schon oft wurde ihm ein Flirt angedichtet, doch etwas Ernstes war nie dabei. Bis jetzt? Oder ist es doch nur Freundschaft+?

Im November letzten Jahres gaben Andrej Mangold und Jenny Lange ziemlich überraschend ihre Trennung bekannt. Und das obwohl die beiden bis dahin eigentlich als DAS Traumpaar der Datingsendung „Der Bachelor“ galten.

Viele Gerüchte um sein Liebesleben

Danach wurde Andrej immer wieder mit verschiedenen Frauen in Verbindung gebracht. Eine Zeit lang hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass zwischen der Schweizer „Bachelorette“ Andrina Santoro und Andrej mehr sein könnte.

Außerdem gab es Gerüchte um ihn und Sängerin und LaFee und auch um Sängerin Loona, die ebenfalls wie er Kandidatin der zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars“ ist.

Es gibt eine neue Frau in seinem Leben

Doch nun soll es tatsächlich eine Dame geben, die sein Interesse geweckt hat und das gab er selbst ganz offen auf Instagram preis. Wie sooft forderte er seine Fans und Follower auf Fragen zu stellen.

Selbstverständlich waren einige wieder sehr interessiert an seinem Liebesleben und anscheinend gibt es auch etwas zu verkünden: „Neue Liebe nein, aber ich lerne jemanden kennen und bin gespannt, wohin die Reise führen wird.“

Sooft hat er momentan Sex!

Momentan scheint Andrej mit der unbekannten Dame jedoch noch in einer Kennenlernphase zu sein, denn intim wurden die beiden anscheinend noch nicht. Das enthüllt zumindest die nächste Antwort.

Denn ein sehr neugieriger Fan wollte von Andrej wissen, wie oft er aktuell in der Woche Sex hat. Auch das ließ sich der Ex-Profi-Basketballer nicht nehmen und beantwortete diese Frage sehr ehrlich: „0 Mal“.

So war der Sex mit Jenny

Es ist kein Geheimnis, dass Andrej in der Vergangenheit sehr offen über Sex sprach, auch mit Ex Jenny soll es im Bett sehr gut gelaufen sein. Kurz nach dem „Bachelor“-Finale enthüllten die beiden über ihr Liebesleben.

In einem alten Interview mit der „Bild“-Zeitung beschrieb er den Sex mit seiner Jenny als „extrem leidenschaftlich und wie eine Droge“. Und Jenny erklärte einmal gegenüber RTL: „Man hat zwar Phasen, in denen man sehr viel Sex hat; vielleicht jeden Tag, oder zweimal am Tag. Aber es gibt auch Phasen, da hat man vielleicht mal zwei Tage lang keinen Sex.“

(TT)