02.02.2021 11:18 Uhr

Angelina Jolie: „Freue mich auf meine 50er“

Wenn sich die eigenen Kinder um einen sorgen, ist das meist ein untrügliches Zeichen für das Altern. Die Schauspielerin Angelina Jolie nimmt die Sache aber mit viel Humor - und spürt eine gewisse Gelassenheit.

Hollywoodstar Angelina Jolie (45) freut sich nach eigenen Worten darauf, 50 zu werden. „Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen 50ern richtig in Fahrt komme“, sagte sie in einem Interview der britischen „Vogue“ (Montag).

Bereits in ihren 40ern fühle sie sich viel wohler als früher, so die sechsfache Mutter. Vielleicht liege das daran, dass ihre Mutter bereits früh gestorben sei – „daher hat Alter für mich etwas, das sich wie ein Sieg anfühlt.“

Dass ihre Kinder sich offenbar bereits um sie sorgen, findet sie lustig: „Neulich waren wir auf dem Trampolin, und die Kinder sagten: „Nein, Mama, mach das nicht. Du wirst dir wehtun“.“ Jolie, die vor 20 Jahren in der „Tomb Raider“-Reihe die Actionheldin Lara Croft gespielt hatte, ergänzt scherzend: „Es gab eine Zeit, in der ich ein Actionstar war, und jetzt erzählen mir die Kinder, dass ich vom Trampolin runter kommen soll, um mich nicht zu verletzen.“

