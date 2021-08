„Are You The One?“: Aurelia und Danilo zusammen im Urlaub gesichtet?

18.08.2021 13:35 Uhr

Aktuell läuft die erste Staffel von "Are You The One - Reality Stars in Love" und noch ist nicht klar, welche Paarungen am Ende wirklich zueinander finden. Bei Aurelia und Danilo gibt es jetzt aber die ersten Anzeichen, dass die beiden ein Paar sind!

Bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ geht es aktuell noch etwas schleppend voran, der sogenannte Boom-Boom-Room wurde erst zaghaft genutzt.

Aurelia bandelt mit Danilo an

Trotzdem wird wild untereinander geflirtet und Kandidatin Aurelia Lamprecht bandelt momentan mit Danilo Sellaro an, nachdem sie sich zuvor mit Diogo Sangre einen Fehlgriff geleistet hatte.

Die Dreharbeiten zu „Are You The One – Reality Stars in Love“ liegen bereits einige Monate zurück und die Kandidaten dürfen natürlich noch nicht verraten, wie die Datingshow für sie endet. Doch es gibt Indizien, dass es zwischen Aurelia und Danilo ernsthaft gefunkt hat.

Zusammen im Urlaub?

Bereits vor einigen Wochen sollen die beiden zusammen gesehen worden sein und jetzt scheinen sie ihre Verbindung in einem gemeinsamen Urlaub vertiefen zu wollen.

Aurelia kündigte vor ihrem Urlaub an, dass sie mit ihrer Familie verreisen würde und sich deswegen weniger auf Instagram melden würde. Ja, ist klar! Zufälligerweise machte sich Danilo genau am gleich Tag auf den Weg in den Urlaub.

Das kann doch kein Zufall sein!

Immer wieder posten die beiden außerdem die gleichen Landschaften, was vermuten lässt, dass sie zusammen unterwegs sind. Außerdem sah man in einer Story von Danilo einen kleinen Frauenfuß mit weißen Nägeln – wie Aurelia sie immer trägt.

Ebenfalls sieht man in einer Story von Danilo im Hintergrund eine Frau in einem pinken Kleid sitzen und genau so ein Kleid trägt Aurelia in ihrer Instagram-Story. Das kann doch alles kein Zufall sein!

Enthüllung beim Wiedersehen

Leider dürfen die beiden das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus noch nicht lüften, denn nach der Staffel AYTO folgt bekanntlich das Wiedersehen mit allen Kandidaten und Moderatorin Sophia Thomalla.

Erst dann würd enthüllt, welche Paare nun auch im realen Leben zueinander gefunden haben. Da müssen sich die AYTO-Fans also noch etwas in Geduld üben…