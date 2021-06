Ariana Grande: Zuckersüßes Kinderbild zu ihrem 28. Geburtstag

27.06.2021 20:00 Uhr

Sängerin Ariana Grande ist am Samstag 28 Jahre alt geworden und postete anlässlich des besonderen Tages ein zuckersüßes Throwback-Foto.

Ariana Grande feierte an diesem Wochenende ihren 28. Geburtstag und postete aus diesem Anlass ein Babybild von sich auf ihrer Instagram-Seite. „Ich in winzig, ich passe auf dich auf!“ betitelte sie den süßen Schnappschuss, während ihre berühmten Freunde ihr alles Gute zum Geburtstag im Kommentarbereich wünschten.

„Ich wünsche dir einen entzückenden und glücklichen Tag!!“ schrieb ihre ehemalige „Victorious“-Co-Star Victoria Justice, während Khloe Kardashian mit den Worten kommentierte: „Alles Gute zum Geburtstag du Königin!“

Auch Arianas Bruder gratulierte herzlich

Grandes Bruder Frankie feierte den Star auch auf seiner eigenen Instagram-Seite und beschriftete ein Bild des Paares mit den Worten: „Ariana, du bist immer für mich da, du hebst mich hoch, wenn ich unten bin, du bringst mich zum Lächeln und Lachen, bis meine Wangen weh tun, und du bringst mir und allen, denen du begegnest, eine solche Freude… also feiere ich heute dich und den bemerkenswerten Menschen, der du bist! Ich liebe dich von ganzem Herzen und wünsche dir den schönsten Tag aller Zeiten.

Ariana Grande feiert ihren Geburtstag als verheiratete Frau

Grande hat im letzten Jahr seit ihrem 27. Geburtstag eine Reihe von Meilensteinen erreicht. Sie veröffentlichte ihr sechstes Studioalbum „Positions“, verlobte und heiratete ihren jetzigen Ehemann Dalton Gomez.

Grande und Gomez ließen sich am 15. Mai in einer intimen Zeremonie in ihrem Haus in Montecito, Kalifornien, trauen. Ein Sprecher erzählte gegenüber dem PEOPLE-Magazin, dass „es winzig und intim“ gewesen sei mit weniger als 20 Personen. „Der Raum war voller glücklicher Menschen, voll mit Liebe. Das Paar und beide Familien könnten nicht glücklicher sein.“

Kleine aber feine Hochzeit

Die Musikerin teilte auch einige Fotos von der Zeremonie auf Instagram und gab den Fans einen Blick auf ihr maßgeschneidertes Vera Wang-Hochzeitskleid sowie den Tom Ford-Anzug von Gomez. Die Bilder zeigen auch die pompösen Dekorationen, die das Haus des Paares erst so richtig hochzeitsreif aussehen ließen – einschließlich Blumen, die von der Decke hingen.