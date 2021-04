Armin Laschet ist bei alten Schlagern ziemlich textsicher

Armin Laschet kennt den Text von «Er gehört zu mir» in- und auswendig.

24.04.2021 14:02 Uhr

Armin Laschet weiß zu überraschen: Der Kanzlerkandiadt der Union hat viele Fähigkeiten, dass er sich in der Welt der 70er-Jahre-Schlager auskennt, ist neu.

CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (60) hat sich als Kenner deutscher Schlager-Texte aus den 70er Jahren hervorgetan. „Ich hab‘ das nie gelernt. Aber irgendwie ist es so tief drin“, sagte Laschet am Freitagabend in der Talkshow „3nach9“ von Radio Bremen.

Er erinnerte dabei an die damalige „ZDF-Hitparade“, die er geschaut habe. „Wenn die Lieder erklingen, könnte ich die fast bis zum Ende aufsagen“, sagte er. Zu einer kleinen Kostprobe ließ sich der Kanzlerkandidat der Union dann auch überreden – er rezitierte Zeilen des kultigen Schlagers „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg (66).