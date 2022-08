Mit den Schwiegereltern Bachelorette Sharon Battiste: Erster Liebesurlaub auf Malle mit Jan und …?

Tatum Sara Koch | 09.08.2022, 17:27 Uhr

Sharon und Jan beim Finale

Die diesjährige „Bachelorette"-Staffel endete am 28. Juli 2022 mit dem großen Finale: Sharon Battiste übergab ihre letzte Rose an Favorit Jan Hoffmann. Und auch nach der Ausstrahlung könnten die Turteltauben nicht glücklicher miteinander sein. Aktuell genießen sie ihre allererste Auszeit als Paar.

„Bachelorette“ Sharon Battiste (30) und ihr Auserwählter Jan Hoffmann (31) haben allen Grund zur Freude – endlich dürfen sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. In den letzten Monaten war das für die beiden undenkbar. Denn mit gegenseitigen Liebesbekundungen mussten sie warten bis alle Folgen des Dating-Format „Die Bachelorette“ im deutschen Fernsehen gelaufen sind.

Jetzt können die Reality-Stars ihren Fans gar nicht oft genug zeigen, wie schwer verliebt sie ineinander sind.

Sharon und Jan reisen nicht alleine

Die schöne Ex-Rosenverteilerin und ihr Auserwählter turteln derzeit auf der spanischen Insel Mallorca, die vor allem bei deutschen Touristen sehr beliebt ist. Für Sharon und Jan ist es der erste Urlaub als festes Couple. Die zwei reisen aber nicht alleine – die vielleicht zukünftigen Schwiegereltern der 30-Jährigen sind ebenfalls mit von der Partie.

Ihren rund 277.000 Followern schickt Battiste Grüße aus dem sonnigen Paradies. „Ich genieße hier magische, liebevolle und schöne Tage mit Jan und seiner Familie. Bin unglaublich dankbar für alles und so happy wie schon lange nicht mehr“, schwärmt sie unter einem kürzlich geposteten Instagram-Beitrag. Zwischen ihr und Jan scheint es wohl immer noch total harmonisch zu sein.



So genießen Sharon und Jan ihre gemeinsame Zeit

Wie läuft so ein Urlaub bei den „Bachelorette“-Verliebten eigentlich ab? Wie Sharon und Jan beweisen: Ganz normal, wie bei jedem anderen Paar. Von Badebesuchen an der Playa de Sant Joan, romantischen Sonnenuntergänge am Strand, Spaziergänge durch die Stadt Alcúdia, welche im Norden von Mallorca liegt – oder gemeinsamen Bar-Abenden: Die Influencerin und der Florist nutzen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen aus. Dabei könnten wohlmöglich auch die ein oder anderen Zukunftspläne geschmiedet werden.

Wie Battiste in einem Interview mit RTL ausplaudert, soll sie ernsthaft darüber nachdenken ihrer Heimat Köln den Rücken zu kehren und zu Jan nach Hannover zu ziehen. „Es macht keinen Sinn für ihn jetzt nach Köln zu ziehen, weil er seinen Job hat und seinen Job liebt. Und ich bin ja relativ selbstständig, also werde ich dann wahrscheinlich irgendwann den Step wagen und zu ihm kommen“, erklärt Sharon ihre Entscheidung. Vielleicht liegt dieser Schritt gar nicht mehr so weit entfernt.

Fans glaubten nicht eine gemeinsame Zukunft von Sharon und Jan

Obwohl Sharon und Jan aus ihrer Verliebtheit kein Geheimnis machen, glaubten die Fans der einstigen „Köln 50667″-Schauspielerin zuerst nicht an eine Zukunft der zwei. Der Grund für ihre Skepsis: Einige Zuschauer waren nicht zufrieden mit der endgültigen Wahl von Sharon. Sie hätten sich lieber den Zweitplatzierten Lukas an der Seite von der diesjährigen „Bachelorette“ gewünscht.

„Bachelorette“-Finale: Fans sind schockiert über Sharons Wahl

Mittlerweile scheint sich die Meinung der Community geändert zu haben. „Du strahlst so schön. Jan tut dir gut“, kommentiert ein User. Ein anderer freut sich: „Du hast dem ,Richtigen‘ die allerletzte Rose angeboten. Ihr seid so ein harmonisches Paar.“

Ist die Liebe zwischen Sharon und Jan echt?

Inzwischen gibt es keine Zweifel mehr, dass die Liebe zwischen Sharon und ihrem Jan echt ist. Via TikTok zeigen sich die Verliebten jedenfalls glücklicher denn je. Regelmäßig teilen die Beauty und ihr Freund Clips aus ihrem Alltag als Pärchen. Zuletzt veröffentlichten sie ein Video direkt aus Mallorca: „Leicht einen sitzen und keine Termine“, betitelt Battiste das Video. Darin sind die beiden dezent beschwipst mit einem Bier in der Hand zu sehen. Einfach cool die beiden – finden auch ihre Anhänger.

Und ob es im Urlaub bereits zu den drei magischen Worten gekommen ist? Gut möglich, denn wie Sharon in der großen Wiedersehensfolge verrät, haben sie sich bislang nicht „ich liebe dich“ gesagt. In ihren Social-Media-Posts sieht es aber genau danach aus…