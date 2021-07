Bella Hadid: Dieser Mann ist ihr neuer Freund!

12.07.2021 19:00 Uhr

Nach langen Spekulationen ist endlich klar wer der neue Mann an der Seite des Topmodels Bella Hadid ist - Marc Kalman heißt der Glückspilz der die hübsche Brünette für sich gewinnen konnte.

Victorias Secret Engel Bella Hadid (24) ist wieder vergeben! Die Ex-Freundin von Sänger The Weeknd (31) schwebt mit ihrer neuen Liebe auf Wolke sieben. Klar, dass ihre Fans ganz genau wissen wollen wer der Mann ist, der das Herz der schönen Hadid-Schwester erobern konnte.

Marc Kalman (33) heißt der neue Freund von Bella Hadid – Der aus Amerika stammende Art Director hat bereits mit Weltstars wie Rapper und Partner von Kylie Jenner (23) Travis Scott (29) zusammengearbeitet. Bislang ist nur sehr wenig über den Glückspilz bekannt. Sein Instagram-Profil, welches nichtmal mit einem Anzeigebild versehen ist, ist derzeit auf privat gestellt. Selbstverständlich gehört die Modelschönheit zu einer seiner 3.111 Follower. Es macht den Anschein als würde der 33-Jährige nicht gerne im Rampenlicht stehen. Dass sich das mit seiner berühmten Freundin schlagartig ändern könnte ist sicherlich eine ganz schöne Umstellung für Kalman.

Nachdem Bella ihre neue Liebe während den Filmfestspielen in Cannes offiziell machte, wurden die zwei jetzt turtelnd auf einem Schlauchboot entlang der französischen Küste erwischt. Gemeinsam mit Freunden genoß das neue Paar einen romantischen Badeausflug. Dabei sahen Hadid und Kalman sehr verliebt aus, wie die aktuellen Knutschbilder beweisen. Beide hatten während des Trips nur Augen füreinander und konnten kaum die Finger voneinander lassen.

