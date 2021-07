Ben Affleck und Jennifer Lopez zusammen in den Hamptons

05.07.2021 10:44 Uhr

Ben Affleck und Jennifer Lopez wurden von Fotografen in den amerikanischen Hamptons erwischt. Der "Justice League"-Darsteller und die "In The Morning"-Sängerin haben ihre Romanze vor kurzem wieder aufleben lassen.

Nun verbrachten sie das Wochenende um den amerikanischen Unabhängigkeitstag gemeinsam in Long Island, New York und wirkten anscheinend sehr vertraut.

Wie zwei einfache Leute

Der 48-jährige Hollywoodstar und die 51-jährige Musikerin waren gemeinsam mit JLos Zwillingen Max und Emme (13) aus Los Angeles nach Osten geflogen, um den Feiertag zu genießen.

Ein Besucher sagte über die Reaktionen auf die beiden Superstars: „Sie sahen einfach aus wie zwei Leute, die herum spazierten. Keiner sprach sie an.“

Sie bekamen Jennifer Garners Segen

Derweil soll Bens Ex-Frau Jennifer Garner, mit der der Hollywoodstar drei Kinder großzieht, die Beziehung ihres ehemaligen Partners mit der Popsängerin gutheißen.

Ein Insider verriet: „JLo hat Jennifers Segen. JLo findet, dass Jennifer eine nette und wunderbare Person ist, außerdem eine großartige Mutter.“ Das Paar soll derweil auf Wolke Sieben schweben.

Ein in Bekannter erzählt im Interview: „Freunde sagen, dass die beiden diesmal vielleicht für immer zusammen bleiben. Sie lieben es zusammen zu sein und die gemeinsamen Wochenenden haben wirklich etwas bedeutet. Sie sind sehr verliebt.“