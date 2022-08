Prozess Boris Becker gegen Oliver Pocher am 15. November vor Gericht

dpa | 11.08.2022, 16:40 Uhr

Die Zivilklage von Ex-Tennisstar Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher wird nun am 15. November vor Gericht verhandelt.

Eigentlich sollte der Prozess schon im Mai beginnen. Nun steht ein neuer Termin fest. Der einstige Tennisstar ist wegen eines TV-Beitrag über ihn vor Gericht gezogen.

Weder Pocher (44) noch Becker (54), der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, müssen allerdings vor Gericht erscheinen, wie das Landgericht am Donnerstag in Offenburg (Baden-Württemberg) mitteilte. Das Gericht hatte nach Verzögerungen bereits eine Verhandlung im Herbst in Aussicht gestellt, aber bisher keinen Termin genannt.

Das will Boris Becker anstrengen

In dem Fall geht es darum, dass Becker erreichen will, dass ein aus seiner Sicht irreführender Fernsehbeitrag aus der RTL-Late-Night-Sendung „Pocher – gefährlich ehrlich“ über ihn nicht mehr gezeigt werden darf.

Zuletzt war der Prozessbeginn wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten am 26. Juli aufgehoben worden. Schon Mitte Mai war ein erster Termin für eine mündliche Verhandlung geplatzt, weil ein Beteiligter erkrankt war (Az.: 2 O 20/21).