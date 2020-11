26.11.2020 18:36 Uhr

Boris Becker spricht in Podcast über sein Leben

Boris Becker hat mit 17 Jahren nicht nur Wimbledon gewonnen, auch danach ist in seinem Leben eine ganze Menge passiert. Über die ganz besonderen Momente will die Tennislegende jetzt in einem Podcast sprechen.

In einem Podcast will der frühere Tennisprofi Boris Becker mit Moderator Johannes B. Kerner über sein Leben sprechen. In jeder der fünf Folgen von „Boris Becker – Der Fünfte Satz“ solle es speziell um ein prägendes Kapitel aus dem Leben des 53-Jährigen gehen, kündigte Amazon ein.

Ab dem 8. Dezember soll jeweils dienstags eine neue Podcast-Folge bei Amazon Music verfügbar sein. Er freue sich darauf, seine Geschichte „vollständig und in meinen eigenen Worten zu erzählen und meine Sicht auf Ereignisse, Erlebnisse und Schlagzeilen darzustellen“, wurde der sechsfache Grand-Slam-Champion zitiert.

„Boris Becker hat über Sieg und über Niederlagen gesprochen und vielleicht ist er ja einer derjenigen, der sowohl Siege als auch Niederlagen so extrem erlebt hat, wie kaum jemand sonst, sportlich und privat“, so Kerner.

In den Gesprächen geht es der Ankündigung zufolge unter anderem um „die Diskrepanz zwischen öffentlicher Person und dem Menschen Boris Becker, seine Familie und seinen Kampf gegen Rassismus“.

