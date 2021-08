Britney Spears: Freund Sam Asghari äußert sich endlich!

19.08.2021 16:27 Uhr

Britney Spears' Freund Sam Asghari hat enthüllt, dass er hofft, dass die Pop-Ikone schon bald wieder auftreten wird. Das hoffen auch viele Fans der Sängerin.

Britney Spears gab im Juni zu, dass sie nicht weiß, ob die Fans sie in Zukunft wieder live sehen werden oder nicht. Im Rahmen einen ihrer Instagram-Storys erzählte Britney: „Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade Spaß. Ich befinde mich in einem Übergang in meinem Leben und amüsiere mich, also das war’s.“

„Sie hat Angst vor ihrem Vater“

Britneys Anwalt behauptete zuvor, dass seine Mandantin „nicht auftreten“ werde, solange ihr Vater noch ihr Vormund ist. Während einer Gerichtsverhandlung im November erklärte Samuel D. Ingham III:

„Meine Mandantin hat mir mitgeteilt, dass sie Angst vor ihrem Vater hat. Sie erklärte auch, dass sie nicht auftreten wird, solange ihr Vater für ihre Karriere verantwortlich ist. Wir stehen wirklich an einem Scheideweg.“

Das sagt ihr Freund

Britneys Partner Sam hat ihren Fans jedoch einen Hoffnungsschimmer gegeben und gemeint, dass die Sängerin eines Tages wieder auf der Bühne stehen wird.

Auf die Frage von TMZ, ob er denkt, dass Britneys Fans sie bald wieder auf der Bühne sehen können, antwortete Asghari: „Absolut, Mann.“ Bevor er noch hinzufügte: „Hoffentlich.“

Beim bisher größten Sieg in ihrem andauernden Rechtsstreit mit ihrem Vater beschloss Jamie Spears vor kurzem, als ihr Vormund zurückzutreten. Der Vater des Superstars kündigte in einem Gerichtsdokument an, dass er seine Zeit als Vormund von Britney nach 13 Jahren beenden wird.